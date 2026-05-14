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Hindi Newsदेशआसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे तबाही के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा खतरा, सैटेलाइट तस्वीरों से बढ़ी चिंता

आसमान में फैले 3 हजार किमी लंबे 'तबाही' के बादल! इन 9 राज्यों पर मंडरा रहा खतरा, सैटेलाइट तस्वीरों से बढ़ी चिंता

IMD Weather Alert: इस बार मानसून से पहले ही देश में तबाही मच सकती है. सैटेलाइट इमेज में देश के आसमान में 3 हजार किमी तक फैले बादल दिखे हैं. इसकी वजह से असमय बारिश, तूफान और बाढ़ आ सकती हैं. देश के 9 राज्यों पर इन बादलों से बड़ा खतरा मंडरा रहा है. 

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: May 14, 2026, 04:58 AM IST
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AI निर्मित फोटो
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All India Weather Update 14 May 2026: देश में इस साल जुलाई में आने वाले मानसून से पहले ही तूफानी बारिश का दौर शुरू हो सकता है. सैटेलाइट इमेज में केरल से अरुणाचल प्रदेश तक लगभग 3 हजार किमी लंबे विशाल तूफानी बादल नजर आए हैं. दक्षिण-पश्चिम मानसून से पहले भारत में बन रही मौसम की इस अस्थिरता को विशेषज्ञों ने असामान्य बताया है.मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर कोई व्यक्ति इस पूरे 2000-3000 किलोमीटर के रास्ते पर यात्रा करे तो उसे ज्यादातर जगह बादल और बारिश का सामना करना पड़ेगा.

3 हजार किमी तक बादलों का बड़ा घेरा

रिपोर्ट के मुताबिक, बादलों की यह लंबी चेन केरल के दक्षिणी सिरे से शुरू होकर मध्य और पूर्वी भारत को पार करती हुई असम और अरुणाचल प्रदेश तक फैली हुई है. मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि जमीन के तापमान में तेजी से हो रही बढ़ोतरी और अरब सागर व बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी की 3 हजार किमी लंबे इन बादलों का निर्माण हुआ है. इसके साथ ही बार-बार आ रहे पश्चिमी विक्षोभ भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं. 

इन 9 राज्यों में मच सकती है तबाही!

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, इन विशाल घने बादलों में कई आंधी-तूफान भी विकसित हो रहे हैं. जो अचानक तेज बारिश आने, तूफान चलने की वजह बन रहे हैं. इससे बिजली गिरने, तेज हवाएं चलने और बाढ़ आने की आशंका भी बढ़ रही है. केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, असम और अरुणाचल प्रदेश इस मौसमी बदलाव से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं. इन राज्यों में अगले कुछ दिनों में छिटपुट तेज बारिश और गरज-चमक वाली गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं. मौसम एक्सपर्टो का कहना है कि धरती का तापमान बढ़ने की वजह से भविष्य में ऐसे तूफानी सिस्टम ज्यादा आम हो सकते हैं. 

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वहीं भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अनुमान जताया है कि 16 मई के आसपास दक्षिण बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में मानसून की स्थितियां बननी शुरू हो सकती हैं. हालांकि केरल में मानसून की एंट्री डेट जून के आखिर में ही बताई जा रही है. 

'गर्म भट्टी' की तरह तपेंगे ये इलाके

देश के मौजूदा मौसम की बात करें तो उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में गर्मी का प्रकोप जारी है. पश्चिम राजस्थान में 14 से 15 मई तक तेज गर्मी को देखते हुए रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहां पर तापमान 4-6 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है. गुजरात, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, उत्तर तेलंगाना और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी हीटवेव की स्थिति बनी हुई है. आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तर भारत के मैदानी इलाके भी तेज गर्म में तपते नजर आ सकते हैं. 

वहीं देश के पूर्वोत्तर राज्यों, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे हिस्सों और और सिक्किम में 14 से 19 मई तक भारी से बहुत भारी बारिश की भविष्यवाणी है. त्रिपुरा और केरल में भी अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. तमिलनाडु, पुडुचेरी और केरल में 17 मई तक तेज बारिश की संभावना जताई गई है. 

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

दिल्ली एनसीआर में भी मौसम अब तेजी से गर्म हो रहा है. हालांकि दोपहर के बाद आंधी आने और शाम को बूंदाबांदी के आसार बने रहे हैं. जिससे रात में ज्यादा तेज गर्मी का सामना नहीं करना पड़ेगा. राहत की बात ये है कि उत्तर पाकिस्तान से होते हुए नया पश्चिमी विक्षोभ भारत की ओर बढ़ रहा है. इसके 15 मई को भारत के उत्तरी हिस्सों में प्रवेश की उम्मीद है. जिसके बाद फिर से बूंदाबांदी का दौर शुरू हो जाएगा. 

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Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

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