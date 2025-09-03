Mausam Alert: अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी
Mausam Alert: अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

IMD Big Alert on 4 September 2025: इस बार मॉनसून का जबरदस्त कहर देखने को मिल रहा है. मौसम विभाग ने 4 सितंबर के लिए बारिश का बड़ा अलर्ट जारी किया है. अगर आप गुरुवार को कहीं बाहर निकलने की सोच रहे हैं तो इस खबर को पहले पढ़ लें.

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Sep 03, 2025, 08:16 PM IST
Mausam Alert: अगले 24 घंटों में आसमान से बरसेगी 'आफत'! डूब जाएंगे घर-सड़क, जान लें मौसम विभाग की बड़ी चेतावनी

Weather Alert of 4 September 2025: सितंबर का महीना शूरू हो चुका है लेकिन पहाड़ों के आलात दिख कर लग रहा है कि जैसे सावन शुरु हुआ हो. हर तरफ पानी बरस रहा है, जिसके चलते पहाड़ खिसकने की घटनाएं भी लोगों को डरा रही हैं. भारी बरसात की वजह से नदियों का रूप रौद्र बना हुआ है. हिमाचल और उत्तराखंड से जो तस्वीरें सामने आ रही है, उसे देखकर तो लग रहा है कि जैसे प्रलय आने वाला हो. मौसम विभाग के मुताबिक अगस्त की तरह सितंबर में भी पहाड़ों में जमकर बारिश होने वाली है. ऐसे में अगर आप इस महीने पहाड़ों पर जाने का प्लान बना रहे थे या पहाड़ों पर रहते है तो सतर्क रहें. 

पंजाब के 23 जिले बाढ़ में डूबे

पहाड़ों से बरसते पानी ने केवल हिमाचल, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर को ही नहीं नहीं बल्कि पंजाब को भी बेहाल कर रखा है. हालात को देखते हुए पंजाब सरकार ने पूरे राज्य को आपदा ग्रस्त घोषित कर दिया है. राज्य में अभी तक चार लाख एकड़ से ज्यादा फसल बर्बाद हो चुकी है. राज्य में 23 जिले पानी में डूबे हुए हैं. हालात देखते हुए पंजाब सरकार ने 7 सितंबर तक तमाम शिक्षण संस्थान बंद रखने का फैसला लिया है. मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में आफत और बढ़ने वाली है.

जम्मू कश्मीर में बाढ़ का अलर्ट

वहीं जम्मू-कश्मीर में  भारी बारिश के कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. नदियों और नालों का जलस्तर खतरे के स्तर के करीब है. बारिश के कारण जम्मू-श्रीनगर राजमार्ग लगातार 8वें दिन भी बंद है. मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.. खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए  कश्मीर संभाग के स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे. 

राजधानी दिल्ली पर बढ़ा बाढ़ का खतरा

देश की राजधानी दिल्ली में हालात खराब हैं. पहाड़ों से आए पानी की वजह से यमुना नदी लबालब बह रही और खतरे के निशान को क्रॉस कर चुकी है. कश्मीरी गेट के पास मॉनेस्ट्री में पानी घुसा हुआ. रिंग रोड के पास पानी भरा हुआ है. बाढ़ का खतरा देखते हुए दिल्ली में यमुना किनारे बसे लोगों को हटा दिया गया है. साथ ही अगले आदेश तक वासुदेव घाट बंद कर दिया गया है. नोएडा में एक हजार फॉर्म हाउस पानी में डूब गए हैं. 

अगले 24 घंटों में होगी आफत की बारिश!

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटे उत्तर भारत के लिए खासे अहम हैं. इसी अवधि में मॉनसून अपने चरम पर दिखाई देगा. जिसकी वजह से पहाड़ों से लेकर मैदानों तक आफत की बरसात होगी. इस अवधि में पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की घटनाएं हो सकती हैं. जिससे फिर तबाही देखने को मिल सकती है. 

किन-किन राज्यों में कहर बरसाएगा मॉनसून?

मौसम वैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि अगले 24 घंटों में दिल्ली-एनसीआर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वी राजस्थान में तेज बरसात हो सकती है. इसी अवधि में बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात क्षेत्र और पश्चिमी मध्य प्रदेश में मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है. 

एजेंसी के अनुसार, गुरुवार को ओडिशा, पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों, कोंकण-गोवा, तटीय कर्नाटक और अंडमान-निकोबार द्वीपसमूह में भी भारी वर्षा के आसार हैं. साथ ही पूर्वोत्तर भारत, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, केरल और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर.

Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं.

weather update

