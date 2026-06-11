/कहीं आंधी का अलर्ट, कहीं मूसलाधार बारिश... IMD ने बताया मानसून का अगला पड़ाव, दिल्ली-बिहार की बारी कब?

Mausam ki Jankari: उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में मौसम का मिजाज आज बदला है. कुछ जगहों पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, तो कहीं पर अभी भी चिलचिलाती गर्मी का प्रकोप जारी है. आईएमडी का कहना है कि केरलम से मानसून आगे बढ़ रहा है और अगले 4 से 5 दिनों वह बिहार के कुछ हिस्सों तक पहुंचेगा. इस बीच मौसम विभाग ने 12 जून के मौसम को लेकर बड़ी अपडेट भी दी है.
दरअसल, विभाग ने बताया कि उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश की संभावना है. दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब, यूपी समेत आसपास के क्षेत्रों में 13 जून तक भारी से अति भारी बारिश हो सकती है. विभाग का कहना है कि देश के 13 राज्यों में बारिश होगी और इस दौरान तेज रफ्तार से हवाएं भी चलेंगी. आइए आपको बताते हैं कि अगले 24 घंटे तक आपके क्षेत्र में मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है.
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 11 जून 2026 को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ और हिस्सों से आगे बढ़ गया है. विभाग ने बताया कि अगले 2-3 दिनों के दौरान दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के मध्य अरब सागर और महाराष्ट्र के कुछ और हिस्सों; कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के बाकी हिस्सों; पश्चिम-मध्य और उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी; पश्चिम बंगाल और बिहार के कुछ और हिस्सों और छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में 12 जून को भारी बारिश के साथ तेज हवाओं का दौर देखने को मिल सकता है. IMD ने बताया कि इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. वहीं, दिल्ली में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है.
आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, बिहार के कुछ हिस्सों में अगले 4 से 5 दिनों में मानसून के दस्तक देने की संभावना है. इससे पहले राज्य के कई जिलों में गुरुवार हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली है. विभाग ने बताया कि शुक्रवार को राज्य के अधिकांश जिलों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकता है, तो वहीं कुछ जगहों पर तेज हवाएं भी चलेंगी.
मैदानी इलाकों के साथ-साथ पहाड़ी हिस्सों में भी अगले कुछ दिनों में मौसम में बदलाव नजर आने वाला है. आईएमडी के अनुसार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है. उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में अगले कुछ घंटों में मौसम करवट ले सकता है, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कुछ जगहों पर बर्फबारी देखने को मिल सकती है. वहीं, जम्मू-कश्मीर में 12-13 जून को भारी बारिश-तूफान की चेतावनी जारी की गई है.