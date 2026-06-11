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कहीं आंधी का अलर्ट, कहीं मूसलाधार बारिश... IMD ने बताया मानसून का अगला पड़ाव, दिल्ली-बिहार की बारी कब?

भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि मानसून अपनी गति से आगे बढ़ रहा है और इसके अलगे 4 से 5 दिनों के भीतर बिहार पहुंचने की संभावना है. आइए आपको बताते हैं देश के किस हिस्से में 12 जून को मौसम कैसा रहेगा.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 11, 2026, 06:20 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 06:20 PM IST
कहीं आंधी का अलर्ट, कहीं मूसलाधार बारिश... IMD ने बताया मानसून का अगला पड़ाव, दिल्ली-बिहार की बारी कब?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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