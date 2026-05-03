राहत लेकर आई मई... देश के इन राज्यों में 4 मई को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा मौसम

Weather Forecast 4 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में कल और परसों मौसम का बदला अंदाज देखने को मिलेगा. कई जगहों पर भारी बारिश के साथ ओलावृष्टि की संभावना है. मौसम विभाग ने लोगों से इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.
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4 May Ka Mausam: मई महीने की शुरुआत होते ही मौसम ने अपना मिजाज बदल लिया है. पिछले 48 घंटों में दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 10 से अधिक राज्यों में आंधी-तूफान के साथ मध्यम से तेज बारिश देखने को मिली है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बताया कि यह दौर अभी समाप्त नहीं होने वाला है. सोमवार और मंगलवार (04 एवं 05 मई) को भी देश के कई राज्यों में भारी बारिश होने की और तेज हवाएं चलने की संभावना है. इसके अलावा पूर्वी भारत में आसमान से बिजली गिरने और वज्रपात होने की संभावना भी है.
दरअसल, रविवार (03 मई) को जारी मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, दिल्ली, यूपी, बिहार, ओडिशा, झारखंड, सिक्किम, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ समेक कई राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की संभावना है. विभाग ने लोगों से इस दौरान लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है. कुछ जगहों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है. आइए अपने आर्टिकल में हम आपको बताते हैं कि कल आपके शहर का मौसम कैसा रहेगा?
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 4 और 5 मई को भी बारिश और तूफान का सिलसिला देखने को मिल सकता है. आईएमडी के अनुसार, दिल्ली में सोमवार और मंगलवार को 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं और तेज बारिश की संभावना है. दिल्ली से सटे इलाकों में भी मौसम का यही अंदाज देखने को मिलेगा. विभाग के अनुसार, आसमान बादलों से घिरा रहेगा और सुबह और दोपहर के समय हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. शाम और रात के समय 18 kmph की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.
उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सोमवार को तेज हवाओं के साथ बारिश हुई, जिससे पारा अचानक नीचे आ गया. कुछ जगहों पर तेज आंधी से पेड़ भी उखड़ गए. मौसम विभाग ने बताया कि 4 और 5 मई को भी यूपी के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में तेज हवा और बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.
आईएमडी के ताजा बुलेटिन के अनुसार, जम्मू-कश्मीर में 3 से 5 मई के बीच फिर एक बार मौसम का मिजाब बदला नजर आएगा. इस दौरान बारिश और बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की पूरी संभावना है. इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के अधिकांश जिलों में 3 से 5 मई के बीच तेज हवाएं चलने, बिजली कड़कने और मध्यम से भारी बारिश की संभावना है.
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गौरतलब है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगड़, राजस्थान, बिहार, ओडिशा समेत आसपास के राज्यों में 4 और पांच मई को तेज हवाएं चलेंगी. इसके अलावा हल्की से मध्यम बारिश भी होगी. कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ ओलावृष्टि की भी संभावना है. विभाग ने लोगों के इस दौरान सावधानी बरतने की अपील की है.
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