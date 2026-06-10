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आंधी के साथ भारी बारिश... तपती गर्मी के बीच बदलने जा रहा मौसम; मानसून पर भी आया बड़ा अपडेट; IMD ने क्या बताया?

देश के कई हिस्सों में 11 जून से मौसम बदलने जा रहा है. मौसम विभाग ने बताया कि मानसून अपनी गति से आगे बढ़ रहा है. आईएमडी ने बताया कि 11 जून से 13 जून के बीच मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Jun 10, 2026, 10:50 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 10:50 PM IST
आंधी के साथ भारी बारिश... तपती गर्मी के बीच बदलने जा रहा मौसम; मानसून पर भी आया बड़ा अपडेट; IMD ने क्या बताया?
Image Credit: AI

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abhinav tripathi

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अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

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