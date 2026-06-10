/आंधी के साथ भारी बारिश... तपती गर्मी के बीच बदलने जा रहा मौसम; मानसून पर भी आया बड़ा अपडेट; IMD ने क्या बताया?

11 June Ka Mausam: भारत के दक्षिणी हिस्से में मानसून ने पिछले दिनों दस्तक दे दी. धीरे-धीरे मानसून देश के 14 राज्यों तक पहुंच गया. भले ही मानसून ने कई राज्यों को कवर किया हो, लेकिन उत्तर भारत में भीषण गर्मी का कहर जारी है. इस बीच मौसम विभाग ने एक बड़ी खुशबरी दी है. आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, 11 जून से देश के कई राज्यों में मौसम का मिजाज बदलने जा रहा है, जिसके बाद गर्मी से राहत मिलने की संभावना है.
दरअसल, बुधवार को मौसम विभाग की ओर से जारी बुलेटिन में बताया गया कि दिल्ली-एनसीआर, यूपी, राजस्थान और आसपास के राज्यों में मौसम करवट लेने जा रहा है. आईएमडी ने बताया कि 11 जून से 13 जून के बीच 80 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और कई जगहों पर ओलावृष्टि होने की संभावना है. आइए आपको बताते हैं देश के किस हिस्से में कैसा मौसम रहने वाला है...
भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चिलचिलाती गर्मी से राहत मिलने की संभावना है. पिछले कुछ दिनों से दोपहर में पारा 40 डिग्री सेल्सियस को पार कर जा रहा है. इस बीच आईएमडी ने बताया कि 11 और 12 जून को दिल्ली-एनसीआर के अधिकांश इलाकों में मध्यम से तेज बारिश की संभावना है. आईएमडी का कहना है कि नोएडा, दिल्ली और गुरुग्राम के अधिकांश इलाकों में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है. बारिश के कारण तापमान में कमी दर्ज की जाएगी.
केरलम से आगे बढ़ते हुए मानसून जल्द ही पूरे महाराष्ट्र को कवर कर लेगा, इससे पहले राज्य के अधिकांश इलाकों में बारिश का दौर जारी है. आईएमडी के अनुसार, मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़ समेत आसपास के हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसके अलावा विदर्भ क्षेत्र में भी तेज गरज-चमक के साथ बारिश का दौर जारी रह सकता है. मौसम विभाग ने इस दौरान लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है.
आईएमडी के अनुसार, दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में मानसून पूरी तरीके से सक्रिय नजर आ रहा है. केरलम और कर्नाटक के कई दिलों में भारी से अति भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है. IMD ने बताया कि कुछ जगहों पर 7 से 20 सेंटीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड जा सकती है. इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में लगातार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है.
बुधवार को जारी आईएमडी के बुलेटिन में बताया गया कि पूर्वोत्तर में भी अगले 24 घंटे बारिश की संभावना है. विभाग का कहना है कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में भारी से अति भारी बारिश की संभावना है.
मानसून की गति को लेकर भी मौसम विभाग की ओर से ताजी जानकारी सामने आई है. विभाग ने बताया कि वर्तमान में मानसून के लिए सभी परिस्थितियां अनुकूल हैं और अगले 3 से 4 दिनों में इसके मध्य अरब सागर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में पहुंचने की संभावना है.