Advertisement
trendingNow13111014
Hindi Newsदेशमहाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी से बेहाल होंगे लोग? पश्चिमी विक्षोभ से सबसे अधिक कहां दिखेगा असर

महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी से बेहाल होंगे लोग? पश्चिमी विक्षोभ से सबसे अधिक कहां दिखेगा असर

Weather Update After Mahashivratri: 15 फरवरी को महाशिवरात्रि देश में खूब धूमधाम से मनाई गई, जागरण हुए, भोलेनाथ की पूजा हुई. महाशिवरात्रि के बाद अब आज यानी 16 फरवरी 2026 से मौसम ने अपना तेवर बदल दिया है. अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या कड़ाके की ठंड लौटेगी या गर्मी अपना तेवर दिखाएगी. जानें आईएमडी का अलर्ट.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 16, 2026, 07:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी से बेहाल होंगे लोग? पश्चिमी विक्षोभ से सबसे अधिक कहां दिखेगा असर

IMD Alert Weather Update After Mahashivratri: महाशिवरात्रि के बाद मौसम अचानक नया रूप लेने जा रहा है. फरवरी के आखिरी दिनों में जहां लोग सर्दी के खत्म होने का अंदाजा लगा रहे थे, वहीं अब पश्चिमी विक्षोभ की एंट्री ने मौसम को फिर चर्चा में ला दिया है. कुछ जगह ठंड की वापसी जैसी स्थिति बन सकती है, तो कई शहरों में गर्मी लोगों को परेशान करने लगेगी. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, 16 फरवरी से भारत में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हो रहा है, जिसने मौसम की चाल बदल दी है.

बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर एक्टिव, दक्षिण भारत में तेज बारिश
भारत मौसम विज्ञान विभाग India Meteorological Department (आईएमडी) के अनुसार बंगाल की खाड़ी में बना निम्न दबाव का क्षेत्र दक्षिण भारत के मौसम को तेजी से प्रभावित कर रहा है. इसके असर से तमिलनाडु और केरल के दक्षिणी जिलों में लगातार बारिश हो रही है. 16 फरवरी को तेज हवाओं, आंधी-तूफान जैसे हालात और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश जारी रहने की संभावना है. कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी बन सकती है.

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ से बदलेगा मौसम
उधर उत्तर भारत में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों में मौसम का मिजाज बदल सकता है.

  • पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी
  • मैदानी क्षेत्रों में हल्की बारिश
  • पंजाब और हरियाणा समेत कई राज्यों में गरज के साथ बौछारें

कुछ स्थानों पर बिजली गिरने की भी आशंका जताई गई है, इसलिए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है.

डोडा में हिमस्खलन, हाईवे पर फंसे सैकड़ों वाहन
जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले में हिमस्खलन होने से भद्रवाह-पठानकोट अंतरराज्यीय मार्ग पर यातायात पूरी तरह प्रभावित हो गया. भद्रवाह के पुलिस अधीक्षक विनोद शर्मा के अनुसार यह घटना भद्रवाह से करीब 18 किलोमीटर दूर थंथेरा और गुलदांडा के बीच शाम लगभग 5 बजे हुई. राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 250 से ज्यादा वाहन रास्ते में फंस गए. सड़क साफ करने के लिए मशीनें और कर्मचारी लगातार काम कर रहे हैं.

इन पहाड़ी राज्यों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट
आईएमडी के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में 16 फरवरी से हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी शुरू हो सकती है. 17 से 19 फरवरी के बीच इसका असर और बढ़ने की संभावना है. कश्मीर घाटी में दिन का तापमान सामान्य से ज्यादा रहा, लेकिन रात में पारा अब भी माइनस में बना हुआ है.

उत्तराखंड के 5 जिलों में खास चेतावनी
रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ जिलों में बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया गया है. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ क्षेत्रों में तापमान माइनस 12 से माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है, जिससे मैदानी इलाकों तक ठंड का असर महसूस होगा.

मैदानी राज्यों और मध्य भारत में भी बारिश की संभावना
17 और 18 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. वहीं 18-19 फरवरी को मध्य प्रदेश में भी बिजली के साथ बारिश के आसार हैं. राजस्थान और बिहार में मौसम सामान्यतः शुष्क रहेगा, लेकिन तापमान में 2-3 डिग्री की बढ़ोतरी संभव है.

पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत पर भी असर
अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड में हल्की बारिश की संभावना है. दक्षिण भारत में चक्रवाती हवाओं के प्रभाव से बारिश जारी रहेगी और कुछ स्थानों पर 10 से 15 सेंटीमीटर तक वर्षा रिकॉर्ड हो सकती है. प्रशासन ने समुद्र तटीय इलाकों से दूर रहने की सलाह दी है. कुल मिलाकर देश में इस समय “एक साथ कई मौसम” जैसी स्थिति बन गई है. कहीं बर्फबारी, कहीं बारिश और कहीं तापमान बढ़ने का दौर. मौसम विभाग ने लोगों से लगातार अपडेट देखते रहने और सावधानी बरतने की अपील की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

IMD

Trending news

शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
Indian Army news
शत्रु के अंत का ठोस प्रमाण...मैच खत्म, अब सुनिए रोंगटे खड़े करने वाली बिग बी की आवाज
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
IMD
महाशिवरात्रि के बाद मौसम का बड़ा पलटवार! पड़ेगी कड़ाके की ठंड या गर्मी का दिखेगा कहर
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
Anganwadi
दलित हेल्पर की नियुक्ति पर 86 दिनों से बंद थी आंगनवाड़ी, लंबे बवाल के बाद आई ये खबर
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
kolkata
फेक न्यूज़ फैलाकर पुलिस को बदनाम कर रहे थे, सख्त अंजाम भुगतना होगा; पुलिस की चेतावनी
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
Jammu and Kashmir
J-K में खुलेआम घूम रहे 5 आतंकी, गौर से देख लें फोटो; दिखते ही इस नंबर पर लगाएं कॉल
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
punab news
अरविंद केजरीवाल और भगवंत सिंह मान ने श्री रणकेश्वर महादेव मंदिर में माथा टेका
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
India weather
पहाड़ों पर पड़ेगी बर्फ, दक्षिण में होगी गर्मी, बंगाल में मछुआरों के लिए आ गई चेतावनी
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
Asaduddin Owaisi
नागरिकता छीनने के लिए BJP कर रही EC का इस्तेमाल, ओवैसी का मोदी सरकार पर बड़ा आरोप
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
Pune News
शिवाजी और टीपू सुल्तान पर कांग्रेस नेता के बयान के बाद भिड़े BJP और CONG कार्यकर्ता
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए
T20 World Cup
भारत-पाक मैच से पहले कश्मीरी छात्रों के लिए क्या एडवाइजरी आ गई, पूरी ABCD समझ लीजिए