Advertisement
trendingNow13232484
Hindi Newsदेशभीषण गर्मी से राहत के बीच IMD ने दी एक और गुड न्यूज, वीकेंड पर हो जाएगी मौज; जानिए क्या है मौसम विभाग की भविष्यवाणी!

भीषण गर्मी से राहत के बीच IMD ने दी एक और गुड न्यूज, वीकेंड पर हो जाएगी मौज; जानिए क्या है मौसम विभाग की भविष्यवाणी!

दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई राज्यों में गुरुवार (28 मई) को शुरू हुई राहत अगले कुछ दिनों तक बरकरार रहेगी. आईएमडी ने बताया कि देश के 10 से अधिक राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला देखने को मिलेगा और इस दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं. 

Written By  abhinav tripathi|Last Updated: May 29, 2026, 05:31 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

AI Generated Image
AI Generated Image

Mausam ki Jankri: उत्तर भारत में पिछले 24 घंटे में भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश के कारण तापमान में कमी देखने को मिली. इस बीच आईएमडी ने एक और राहत की खबर दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, ये राहत आज और कल भी बरकरार रहेगी. यानी 29 मई और 30 मई को भी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, जिसके बाद एक बार फिर तापमान मे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. 

दरअसल, पिछले कई दिनों तक लू और हीटवेव का कहर देखने को मिला. पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा था और लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों की मदद ले रहे थे. वहीं, घर से निकलने से भी बच रहे थे. इस बीच मौसम विभाग के ताजा अपडेट ने लोगों को राहत दी है. आइए आपको बताते हैं आपके शहर में 30 मई को तापमान कैसा रहेगा? 

आईएमडी ने क्या कहा? 

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, देश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के कारण उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में जारी लू और हीटवेव का कहर थम गया है. बारिश के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली. यह राहत आने वाले एक से दो दिनों तक जारी रहेगी, जिसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी नजर आएगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

इन राज्यों में भारी बारिश के आसार 

आईएमडी का कहना है कि देश के कई राज्यों में आने वाले एक से दो दिनों तक मौसम कूल-कूल बना रहेगा और इस दौरान आंधी-पानी का सिलसिला जारी रहेगा. इसके अलावा आईएमडी ने कहा कि 1 से 4 जून के बीच पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान विशेष रूप से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरलम में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

आईएमडी का अपडेट क्या है? 

विभाग ने कहा कि अगले पूरे सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश, असम मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपूरा में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश की संभावना है. वहीं, दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में इस हफ्ते हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. विभाग ने मछुआरों से इस दौरान सागर के गहरे इलाके में न जाने की सलाह दी है. 

यह भी पढ़ें: कर्नाटक में 'पावर शिफ्ट' के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के 5 दशकों के सफर को किया सलाम

मानसून पर क्या है अपडेट? 

इसके अलावा इश साल मानसून की दस्तक में भी देरी है. आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी गति से आगे बढ़ रहा है. विभाग के अनुसार, अगले 2 से तीन दिनों मे इसके अरब सागर, लक्ष्यद्वीप और बंगाल की खाड़ी के अधिक हिस्सों में पहुंचने की संभावना है. इस साल 1 जून की बजाय मानसून एक से दो दिनों की देरी से दस्तक देने जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: ब्रह्मोस का चक्रव्यूह: साइप्रस डील से तुर्किये पस्त, भारतीय Sukhoi की जद में चीन के 6 एयरबेस; ग्लोबल डिफेंस का नया किंग बना भारत!

 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजन...और पढ़ें

TAGS

MonsoonIMD

Trending news

घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री बड़ा संदेश
amit shah
घुसपैठ पर जीरो टॉलरेंस... भारत-पाक सीमा पर एक्शन में सरकार, गृह मंत्री बड़ा संदेश
मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद RAGA का ड्राइवर अवतार, घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
Rahul Gandhi
मैकेनिक, कुली, कारपेंटर के बाद RAGA का ड्राइवर अवतार, घर के बाहर बने ऑटो वाले भैया
हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली
Pollution
हरे-भरे पहाड़ों के बीच का ये शहर है सबसे प्रदूषित, सफेद टीशर्ट हो जाती है काली
'पीएम खुद कर रहे NEET मामले की निगरानी', SC के सवाल पर केंद्र ने क्या-क्या बताया?
Supreme Court
'पीएम खुद कर रहे NEET मामले की निगरानी', SC के सवाल पर केंद्र ने क्या-क्या बताया?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, कई निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस का बुरा हाल
aap
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, कई निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस का बुरा हाल
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
NIA raids
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
ajit pawar plane crash
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
Punjab Nagar Nikay Chunav Result
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
karnataka
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
IMD
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट