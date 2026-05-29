भीषण गर्मी से राहत के बीच IMD ने दी एक और गुड न्यूज, वीकेंड पर हो जाएगी मौज; जानिए क्या है मौसम विभाग की भविष्यवाणी!

Mausam ki Jankri: उत्तर भारत में पिछले 24 घंटे में भीषण गर्मी और हीटवेव से राहत मिली है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में धूल भरी आंधी और हल्की से मध्यम बारिश के कारण तापमान में कमी देखने को मिली. इस बीच आईएमडी ने एक और राहत की खबर दी है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, ये राहत आज और कल भी बरकरार रहेगी. यानी 29 मई और 30 मई को भी लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, जिसके बाद एक बार फिर तापमान मे बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.

दरअसल, पिछले कई दिनों तक लू और हीटवेव का कहर देखने को मिला. पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान ने लोगों को परेशान किया. इस दौरान दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा था और लोग गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पेय पदार्थों की मदद ले रहे थे. वहीं, घर से निकलने से भी बच रहे थे. इस बीच मौसम विभाग के ताजा अपडेट ने लोगों को राहत दी है. आइए आपको बताते हैं आपके शहर में 30 मई को तापमान कैसा रहेगा?

आईएमडी ने क्या कहा?

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, देश के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के कारण उत्तर-पश्चिम भारत के अधिकांश हिस्सों में जारी लू और हीटवेव का कहर थम गया है. बारिश के बाद दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस की कमी देखने को मिली. यह राहत आने वाले एक से दो दिनों तक जारी रहेगी, जिसके बाद फिर से तापमान में बढ़ोतरी नजर आएगी.

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इन राज्यों में भारी बारिश के आसार

आईएमडी का कहना है कि देश के कई राज्यों में आने वाले एक से दो दिनों तक मौसम कूल-कूल बना रहेगा और इस दौरान आंधी-पानी का सिलसिला जारी रहेगा. इसके अलावा आईएमडी ने कहा कि 1 से 4 जून के बीच पूर्वोत्तर भारत और दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में छिटपुट से लेकर भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान विशेष रूप से असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और केरलम में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

आईएमडी का अपडेट क्या है?

विभाग ने कहा कि अगले पूरे सप्ताह में अरुणाचल प्रदेश, असम मेघालय, नागालैंड, मणिपुर और त्रिपूरा में छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश की संभावना है. वहीं, दक्षिण भारत के भी कई राज्यों में इस हफ्ते हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. विभाग ने मछुआरों से इस दौरान सागर के गहरे इलाके में न जाने की सलाह दी है.

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मानसून पर क्या है अपडेट?

इसके अलावा इश साल मानसून की दस्तक में भी देरी है. आईएमडी ने बताया कि दक्षिण पश्चिम मानसून अपनी गति से आगे बढ़ रहा है. विभाग के अनुसार, अगले 2 से तीन दिनों मे इसके अरब सागर, लक्ष्यद्वीप और बंगाल की खाड़ी के अधिक हिस्सों में पहुंचने की संभावना है. इस साल 1 जून की बजाय मानसून एक से दो दिनों की देरी से दस्तक देने जा रहा है.

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