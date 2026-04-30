1 मई को बदलेगा मौसम का मिजाज, 11 राज्यों में भारी बारिश और तूफान का अलर्ट; जानिए अपने शहर का हाल

Mausam ki Jankari: देश के कई इलाकों में आने वाले समय में मौसम में बड़ा बदलाव नजर आने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने इसको लेकर चेतावनी जारी की है. आईएमडी के अनुसार, देश के 11 राज्यों में शुक्रवार को आंधी-तूफान का तांडव देखने को मिल सकता है. इससे पहले गुरुवार (10 अप्रैल) को देश की राजधानी दिल्ली समेत आसपास के क्षेत्रों में तेज आंधी और बारिश हुई, जिससे तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिली है.

दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में ओले भी गिरे. इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि आने वाले एक से दो दिनों तक मौसम का यही रूप देखने को मिलेगा. अलग-अलग हिस्सों में बारिश होने से तापमान में कमी आएगी. मौसम विभाग ने लोगों को इस दौरान बेहद सतर्क रहने की सलाह दी है. पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गिरने और ओले पड़ने की भी संभावना है. आइए आपको बताते हैं कि अगले 24 घंटे में देश में मौसम का मिजाज कैसा रहेगा?

दिल्ली के मौसम का हाल

गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में भारी बारिश के साथ ओले गिरे. वहीं, तेज हवाएं भी चलीं. दिन भर की तेज धूप और भीषण गर्मी के बाद राजधानीवासियों को इससे निजात मिली. वहीं, मौसम विभाग ने बताया कि आने वाले एक से दो दिनों तक यही स्थिति रहने वाली है.

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मौसम विभाग के अनुसार, 1 मई को दिल्ली के अलग-अलग क्षेत्रों में भारी बारिश के साथ ओले गिर सकते हैं. विभाग ने राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. वहीं, इस दौरान 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. दिल्ली में एक मई को अधितकम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है.

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11 राज्यों में आंधी-तूफान का अलर्ट

आईएमडी ने बताया कि 1 मई को देश के 11 राज्यों में मौसम बिगड़ सकता है. पहाड़ी इलाकों से लेकर मैदानी क्षेत्रों तक आंधी-तूफान के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है. जिन 11 राज्यों के लिए आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है, उनमें दिल्ली, यूपी, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, छत्तीसगढ़ असम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तराखंड और नागालैंड शामिल है. इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

पहाड़ों पर कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी ने बताया कि उत्तर-पश्चिम भारत में आने वाले दिनों में काफी सक्रिय रहने वाला है. जम्मू-कश्मीर में 1 से 5 मई तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. इसके अलावा कुछ जगहों पर तेज हवाएं चल सकती हैं. वहीं, हिमाचल प्रदेश में 2 से 5 मई तक बारिश हो सकती है. वहीं, उत्तराखंड में 6 मई तक मौसम ऐसा ही बना रह सकता है.

पूर्वोत्तर भारत के मौसम के बारे में जानिए

आईएमडी के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में अगले 5 दिनों तक लगातार बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपूरा समेत कई जगहों पर भारी से भारी बारिश हो सकती है. असम और मेघालय में भी 4 मई तक भारी बारिश हो सकती है.

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