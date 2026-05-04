24 घंटे में बदलेगा मौसम मिजाज, देश के 10 राज्यों में होगा बारिश और तूफान का तांडव; IMD ने जारी किया अलर्ट

05 May Weather Forecast: मई की शुरुआत के साथ ही मौसम का मिजाज भी बदला नजर आ रहा है. जहां मई में भीषण गर्मी और लू की कल्पना की जाती है, लेकिन इस बार मौसम का अलग रूख देखने को मिल रहा है. देश के बड़े हिस्से में 04 मई को बारिश और तूफान का असर देखने को मिला है. यह सिलसिला 5 मई को भी जारी रहेगा.

मौसम विभाग के अनुसार, मंगलवार को देश के कई राज्यों में गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाओं और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है. दरअसल, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा अपडेट के अनुसार, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, जम्मू-कश्मीर समेत कई राज्यों में भारी बारिश होने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. आइए आपको बताते हैं कि 05 मई को देश के अलग-अलग हिस्सों में मौसम कैसा रहेगा?

दिल्ली के मौसम का हाल?

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल मौसम सुहाना रह सकता है. दिल्ली के अधिकांश इलाकों में 5 मई को बादल छाए रहेंगे. विभाग के अनुसार, कुछ इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के करीब रह सकता है. दिल्ली में 15-20 किमी प्रति घंटे की गति से हवाएं चलने की संभावना है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम?

आईएमडी के अनुसार, उत्तर प्रदेश में भी 5 मई को मौसम का रौद्र रूप देखने को मिल सकता है. पूर्वी यूपी के अधिकांश जिलों में पांच मई को बारिश होने की संभावना है. विभाग के अनुसार, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, कानपुर समेत कई जिलों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है.

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जानिए उत्तर भारत के मौसम का हाल

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. इसके अलावा कुछ हिस्सों में बिजली गिरने की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, छत्तीसगढ़, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में तेज रफ्तार में हवाएं चल सकती हैं. इसके साथ ही अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र, झारखंड में भारी बारिश की संभावना है.

पहाड़ी इलाके में कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग ने बताया कि जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में 6 मई तक मौसम सक्रिय रहने वाला है. इस पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. वहीं, ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के साथ गरज-चमक देखने को मिल सकती है। विभाग के मुताबिक, 30-50 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं.

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