Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /मानसून की विदाई से पहले कई राज्यों में बारिश, दिल्ली से असम तक आज कैसा रहेगा मौसम; IMD का नया अपडेट आ गया!

मानसून की विदाई से पहले कई राज्यों में बारिश, दिल्ली से असम तक आज कैसा रहेगा मौसम; IMD का नया अपडेट आ गया!

देश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम सामान्य रहेगा, लेकिन कुछ राज्यों में बारिश होने की संभावना है. इस दौरान कुछ राज्यों में तेज हवाएं चलने की संभावना है. 19 सितंबर से पश्चिमी राजस्थान से मानसून के वापसी के लिए अनुकूल स्थिति बन रही है.

Written Byabhinav tripathi
Published: Sep 16, 2026, 07:01 AM IST|Updated: Sep 16, 2026, 07:01 AM IST
मानसून की विदाई से पहले कई राज्यों में बारिश, दिल्ली से असम तक आज कैसा रहेगा मौसम; IMD का नया अपडेट आ गया!
Image Credit: देश के कई राज्यों में मानसून की विदाई से पहले बारिश होगी. (फाइल फोटो)

About the Author

abhinav tripathi

abhinav tripathi

अभिनव त्रिपाठी जी न्यूज हिंदी में बतौर सब एडिटर कार्यरत हैं।  पत्रकारिता के क्षेत्र में 3 साल से अधिक समय का अनुभव रखते हैं। डेस्क पर रियल टाइम की देश-विदेश की खबरों को कवर करते हैं। राष्ट्रीय राजनीति और अंतरराष्ट्रीय खबरों को लिखना पसंद है। वैश्विक घटनाक्रम के किसी भी जटिल मुद्दे को आसान भाषा में समझाना अच्छी तरीके से आता है। इससे पहले जागरण डॉट कॉम के साथ सब एडिटर के तौर पर काम कर चुके हैं।  करियर की शुरुआत एक सैटेलाइट चैनल से की थी। पत्रकारिता की पढ़ाई काशी विद्यापीठ वाराणसी से की है। 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
आज विशाखा नक्षत्र और वैधृति योग में दिन की शुरुआत, जानें राहुकाल कब से कब तक
2
3
4
5