/मानसून की विदाई से पहले कई राज्यों में बारिश, दिल्ली से असम तक आज कैसा रहेगा मौसम; IMD का नया अपडेट आ गया!

बिहार के कुछ हिस्सों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, झारखंड के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में 16 और 17 सितंबर को मौसम के मिजाज में बदलाव नजर आ सकता है, तो झारखंड में 17 से 21 सितंबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की प्रबल संभावना है. झारखंड के किसी भी इलाके में तेज बारिश या अचानक मौसम बदलने को लेकर कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है.