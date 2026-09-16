/मानसून की विदाई से पहले कई राज्यों में बारिश, दिल्ली से असम तक आज कैसा रहेगा मौसम; IMD का नया अपडेट आ गया!

भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, 19 सितंबर से मानसून की विदाई शुरू होने जा रही है. राजस्थान के कुछ हिस्सों से सबसे पहले मौनसून वापस होने जा रहा है. इससे पहले देश के अधिकांश हिस्सों में आज यानी बुधवार को मौसम बदलने वाला है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने बताया कि पंजाबब, हरियाणा, दिल्ली समेत आसपास के इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है.
वहीं, पूर्वी भारत के बिहार और झारखंड में भी आज जमाझम बारिश का दौर रह सकता है. आईएमडी ने पिछले दिनों बताया था कि पश्चिमी राजस्थान से दक्षिण-पश्चिम मानसून की वापसी के लिए 19 सितंबर के आसपास हालात बन रहे हैं. इस कारण राजस्थान के साथ देश के अलग-अलग हिस्सों में अब मानसून के कमजोर होने के संकेत मिलने लगे हैं. आइए आपको बताते हैं कि आज यानी बुधवार को आपके शहर में मौसम का क्या हाल रहने वाला है...
दिल्ली के अधिकांश इलाकों में 16 सितंबर को बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी. दोपहर से शाम के बीच कुछ जगहों पर बूंदाबादी होने की संभावना है.इस दौरान राष्ट्रीय राजधानी में अधिकतम तापमान 33 से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस होने की संभावान है. दिल्ली के साथ हरियाणा और चंडीगढ़के कई इलाकों में शाम में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. दिल्ली के अधिकांश हिस्सों में हवा चलने की संभावना भी है.
यूपी के अधिकांश जिलों में बुधवार को मौसम बिल्कुल साफ रहेगा. आईएमडी ने बताया कि किसी-किसी स्थान पर बूंदाबादी देखने को मिल सकती है. बाकी बारिश को लेकर कोई आसार नहीं है. विभाग ने कहा कि इस दौरान पूर्वी यूपी में हवा चलने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी यूपी में बादलों की आवाजाही रहेगी. पश्चिमी यूपी के अधिकांश हिस्सों में पिछले दिनों तेज बारिश देखने को मिली थी, जिससे तापमान में कमी महसूस हुई.
बिहार के कुछ हिस्सों में बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. वहीं, झारखंड के कुछ जिलों में बारिश हो सकती है. मौसम विभाग ने कहा कि बिहार में 16 और 17 सितंबर को मौसम के मिजाज में बदलाव नजर आ सकता है, तो झारखंड में 17 से 21 सितंबर के बीच कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है. इस दौरान तेज हवाएं भी चलने की प्रबल संभावना है. झारखंड के किसी भी इलाके में तेज बारिश या अचानक मौसम बदलने को लेकर कोई चेतावनी नहीं जारी की गई है.
मैदानी इलाकों के साथ पहाड़ पर भी मौसम के रुख में कोई खास बदलाव नहीं नजर आने वाला है. उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है. हालांकि, इसको लेकर कोई अलर्ट नहीं जारी किया गया है. मौसम विभाग ने कहा कि पहाड़ी राज्यों में मौसम सामान्य रहेगा और तेज हवाएं चलेंगी.
मौसम विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, असम, केरलम, मेघालय, पश्चिम बंगाल समेत कुछ राज्यों में आज भी बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. विशेषकर दक्षिण भारतीय राज्यों के लिए मौसम विभाग ने विशेष एजवाइजरी जारी की है.