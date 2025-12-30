न्यू ईयर से पहले इन 15 राज्यों में सर्दी का सितम! घना कोहरा-कड़ाके की ठंड से जीना मुश्किल, घर से बाहर निकलने से पहले IMD वार्निंग जरूर पढ़ें

Today Weather Alert: नए साल की तैयारी में जुटे लोगों का मौसम ने खेल बिगाड़ दिया है. भारत के उत्तरी और पूर्वोत्तर हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है.I MD यानी भारतीय मौसम विभाग ने 29 दिसंबर 2025 को जारी प्रेस रिलीज में चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर तक कई राज्यों में कोल्ड वेव और घना कोहरा रहेगा. बाहर निकलने से पहले मौसम अपडेट चेक करना हर इंसान के जरूरी हो गया है, वरना मुश्किल हो सकती है. लोग घरों में दुबके हुए हैं, बाजार सूने पड़े हैं.

विजिबिलिटी जीरो

दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट है, जहां सुबह-सुबह विजिबिलिटी जीरो के करीब पहुंच रही है. IMD के मुताबिक, "जम्मू-कश्मीर-लद्दाख-गिलगित-बाल्टिस्तान-मुजफ्फराबाद पर अलग-अलग जगहों पर रात/सुबह के समय घने कोहरे की स्थिति की भी संभावना है. यानी जम्मू-कश्मीर, लद्दाख जैसे इलाकों में रात और सुबह घना कोहरा छाया रहेगा.

किन-किन राज्यों में है IMD अलर्ट?

IMD की रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम 15 राज्य और केंद्रशासित प्रदेश प्रभावित हैं. इनमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश (खासकर पश्चिमी हिस्सा), दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय और नागालैंड शामिल हैं. पूर्वोत्तर में मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा भी लिस्ट में हैं. इन जगहों पर तापमान 5 डिग्री से नीचे गिर रहा है, और कोहरा इतना घना कि 50 मीटर से आगे कुछ न दिखे. यानी इन राज्यों में रात और सुबह कोहरा सबसे ज्यादा परेशान करेगा.उत्तर भारत में कोल्ड वेव के कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं, जबकि पूर्वोत्तर में बारिश और बर्फबारी की भी आशंका है.

यात्रा और दैनिक जीवन पर क्या असर?

कोहरे की वजह से एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स लेट हो रही हैं, ट्रेनें रद्द हो रही हैं. हाईवे पर विजिबिलिटी कम होने से एक्सिडेंट का खतरा बढ़ गया है. IMD ने चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर तक पश्चिमी यूपी, पंजाब, हरियाणा में बहुत घना कोहरा रहेगा. अगर न्यू ईयर पार्टी के लिए बाहर जा रहे हैं, तो सुबह या रात में ड्राइविंग से बचें. रेलवे और एविएशन डिपार्टमेंट भी अलर्ट पर हैं.दिल्ली में 29 दिसंबर तक ईस्ट मध्य प्रदेश और अरुणाचल में घना कोहरा रहेगा. लोग कह रहे हैं कि इस ठंड में घर से निकलना मुश्किल है, बाजारों में सन्नाटा है.

स्वास्थ्य पर खतरा, कैसे बचें?

कड़ाके की ठंड से सर्दी-जुकाम, जोड़ों का दर्द बढ़ रहा है. बुजुर्ग और बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित है. IMD की सलाह है कि गर्म कपड़े पहनें, बाहर कम निकलें और अगर जरूरी हो तो मास्क लगाएं. कोहरे में ड्राइविंग करते समय लाइट्स ऑन रखें और स्पीड कम करें. नए साल की पार्टियों में बाहर जाने वाले सावधान रहें, क्योंकि 30 से 31 दिसंबर तक ठंड और कोहरा चरम पर रहेगा. अगर आप इन इलाकों में हैं, तो न्यू ईयर प्लान्स को मौसम के हिसाब से एडजस्ट करें. कुल मिलाकर, यह ठंड का सितम है जो नए साल को चुनौती दे रहा है. सावधानी बरतें, खुश रहें.