इस पूरे हफ्ते झुलसाएगी तेज गर्मी, 47 डिग्री को पार कर जाएगा पारा! IMD ने बताया कब मिलेगी आग बरसाते सूरज से राहत?

IMD Weather Forecast 18 May 2026: देश की राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत इन दिनों भीषण गर्मी की चपेट में है. आकाश से आग बरस रही है, सड़कें तप रही हैं और लोग घरों में कैद होकर राहत की घड़ी का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन यह राहत इस हफ्ते दूर की कौड़ी लगने वाली है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, आज 18 मई को दिल्ली-एनसीआर और आसपास के इलाकों में गर्मी अपने चरम पर पहुंचने वाली है.

देश में पसीने निकाल रही तेज गर्मी

IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में 23 मई तक राहत के आसार कम हैं. इस दौरान तापमान सामान्य से 3-5 डिग्री सेल्सियस ऊपर रहने की संभावना है. तब तक रातें भी गर्म रहेंगी, जिससे लोगों को ठंडक नहीं मिलेगी.

उत्तर भारत की बात करें तो राजस्थान में 18 से 23 मई तक हीटवेव का हाल रहेगा. कुछ जगहों पर गंभीर लू चलने के आसार हैं. इस दौरान तापमान 45-47 डिग्री तक तक जा सकता है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भी 18 से 23 मई तक गर्म लहर का प्रकोप रहेगा. यूपी में 17 से 23 मई तक कई इलाकों में लू चलेगी, खासकर पश्चिमी हिस्सों में तेज गर्मी पड़ेगी. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में 18-21 मई तक तेज गर्मी पड़ सकती है.

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दिल्ली में 45 डिग्री तक जा सकता है तापमान

दिल्ली-एनसीआर में 18 मई को दिल्ली में अधिकतम तापमान 42-45 डिग्री तक जा सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 25-27 डिग्री के आसपास रहेगा. इस दौरान आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. तेज पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे धूल भरी आंधी आ सकती है. हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी. कई इलाकों में तापमान 45 डिग्री तक जा सकता है, जिससे लू की तीव्रता बढ़ जाएगी.

लोगों को गर्मी से राहत कब मिलने वाली है?

IMD के मुताबिक, 22-23 मई के बाद कुछ राहत संभव है. तब पश्चिमी विक्षोभ या कोई मौसमी सिस्टम सक्रिय होने पर बादल छा सकते हैं. जिससे हल्की बारिश या गरज-चमक के साथ आंधी आ सकती है. ऐसा होने पर तापमान में 3-5 डिग्री की गिरावट आ सकती है.

हालांकि, ऐसा हुआ तो यह अस्थायी राहत ही होगी. मई के अंत या जून के पहले सप्ताह तक पूर्ण राहत की उम्मीद कम है. केरल में मानसून 26 मई के आसपास पहुंच सकता है, लेकिन दिल्ली-एनसीआर में मानसून जून के दूसरे सप्ताह तक पहुंचने की संभावना है. उसके बाद ही लोगों को इस झुलसाने वाली गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.