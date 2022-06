Weather Update: कई राज्यों के लिए भीषण लू की चेतावनी, IMD ने अब जारी किया 'ऑरेंज अलर्ट'

IMD weather update: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सोमवार को कहा कि दिल्ली और आसपास के राज्यों में अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है. आईएमडी ने दिल्ली के साथ-साथ पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पड़ोसी इलाकों में भीषण गर्मी के लिए 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. राष्ट्रीय राजधानी के लिए मौसम विभाग ने पहले ही येलो अलर्ट जारी कर दिया था.

आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जेनामणि ने कहा कि भीषण गर्मी और हीट वेव को देखते हुए दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, यूपी और मध्य प्रदेश, राजस्थान के कुछ हिस्सों में 4 जून से भीषण लू चल रही है. इन क्षेत्रों में 44°-47°C के बीच का तापमान चार दिनों तक जारी रहेगा. ऐसे में लोगों को घर से बाहर निकलते वक्त सावधानी और जरूरी एहतियात बरतने की सलाह दी जाती है. उन्होंने कहा कि बीते कुछ दिनों से गर्मी का प्रकोप बहुत गंभीर है.

Delhi | Orange alert in Delhi. Severe heatwave from June 4 in Haryana, Punjab, Delhi, UP & parts of MP, Rajasthan. Temp varying b/w 44°-47°. Shall continue for 4 more days. We advise people to venture out carefully as heat spell very severe: RK Jenamani, senior scientist IMD pic.twitter.com/04YwyVE6F1

उन्होंने आगे कहा कि देश के उत्तरी हिस्से में कहीं भी मानसून शुरू नहीं हुआ है. हम निगरानी कर रहे हैं. दिल्ली में मानसून अभी भी दूर है. दिल्ली पिछले दो दिनों से लू की चपेट में है. रविवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 44.8 डिग्री से अधिक दर्ज किया गया. सबसे गर्म स्थान मुंगेशपुर था, जहां 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. जबकि अक्षरधाम में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स 46.6 डिग्री सेल्सियस, नजफगढ़ 46.3 डिग्री सेल्सियस, पीतमपुरा 46.2 डिग्री सेल्सियस, रिज 45.7 डिग्री सेल्सियस और जाफरपुर 45.1 डिग्री सेल्सियस गर्म रहा.

आईएमडी ने कहा कि कम से कम 10 जून तक तपती गर्मी से कोई राहत की संभावना नहीं है, जिसके बाद दिल्ली में एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में अलग-अलग जगहों पर बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं. वहीं, मौसम विभाग ने मंगलवार से पूर्वोत्तर और दक्षिणी प्रायद्वीप में बारिश की गतिविधियों में वृद्धि का अनुमान जताया है. पूर्वोत्तर भागों में, भारी बारिश की संभावना है. जेनामणि ने कहा, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश को बारिश को लेकर चेतावनी जारी की गई है. इससे पहले आईएमडी ने एक ट्वीट में कहा था कि अगले पांच दिनों के दौरान पूर्वोत्तर भारत और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश जारी रहने की संभावना है.

Delhi | In North-eastern parts, heavy rainfall is expected. Assam, Meghalaya & Arunachal Pradesh have been issued warnings. Meanwhile, monsoon has not really begun anywhere in the North. We are monitoring. Monsoons in Delhi are still far: RK Jenamani, senior scientist IMD

— ANI (@ANI) June 6, 2022