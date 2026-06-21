Delhi-NCR Weather Update: देश में गर्मी फिर से तेज हो गई है. उत्तर भारत के अधिकर हिस्सों में लू लोगों को झुलसा रही है. हालांकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में झमाझ बारिश हो रही है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. अगर आज यानी 21 जून के मौसम की बात की जाए तो देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम अलग-अलग रहेगा. आइए जानते हैं कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से आज के लिए क्या अपडेट जारी किया गया है.
IMD के अनुसार, आज 21 जून को उत्तर-पश्चिम भारत में आने वाले पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गर्मी बनी रहेगी. वहीं पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश और आंधी आने की संभावना रहेगी. जम्मू-कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड में आज हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और बर्फबारी हो सकती है.
उत्तर भारत में गर्मी और उमस भरा मौसम रहेगा. दिल्ली-एनसीआर में मानसून पूर्व गतिविधियां जारी रहेंगी. उमस ज्यादा होने से गर्मी का तेज एहसास रहेगा. तापमान आज 45 डिग्री तक जा सकता है. शाम के वक्त कुछ इलाकों में हल्की बारिश राहत मिल सकती है. हालांकि, राहत के साथ ही जलभराव और ट्रैफिक जाम जैसी समस्याएं भी साथ में आ सकती हैं.
मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, आज 21जून को दिल्ली-एनसीआर में अधिकतम तापमान 38-40 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. जबकि न्यूनतम तापमान के 29 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. इस दौरान गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है.
वहीं पूर्वोत्तर भारत और हिमालय से पश्चिम बंगाल और सिक्किम में आज भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट है. इसकी वजह से भूस्खलन और नदियों में उफान का खतरा हो सकता है. IMD ने इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों से सतर्कता बरतने की अपील की है.
केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और देश के पश्चिमी तट पर मानसून सक्रिय हो चुका है. हालांकि, मुंबई समेत महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में मानसून अभी देरी से आगे बढ़ रहा है, जिससे वहां पर जल संकट की स्थिति बनी हुई है. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 21 जून के आसपास कुछ राहत की बारिश हो सकती है.
वहीं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड और बिहार में मानसून 23 जून के आसपास आगे बढ़ने के आसार हैं. इसके बाद वहां पर मूसलाधार बारिशों का दौर शुरू हो जाएगा. हालांकि, तब तक वहां पर छिटपुट बारिश और गरज-चमक वाली आंधियां आती रहेंगी.
कुल मिलाकर, 21 जून को देश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा और दोपहर में तेज गर्मी होगी. लिहाजा, लोगों को दोपहर में निकलने से बचना चाहिए वरना वे बीमार हो सकते हैं.