Delhi-NCR Weather Update: देश में गर्मी फिर से तेज हो गई है. उत्तर भारत के अधिकर हिस्सों में लू लोगों को झुलसा रही है. हालांकि पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में झमाझ बारिश हो रही है. जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है. अगर आज यानी 21 जून के मौसम की बात की जाए तो देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम अलग-अलग रहेगा. आइए जानते हैं कि भारतीय मौसम विभाग (IMD) की ओर से आज के लिए क्या अपडेट जारी किया गया है.