Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़-ट्रैफिक जाम कर सकता है परेशान; IMD ने बताया 21 जून का मौसम अपडेट

आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़-ट्रैफिक जाम कर सकता है परेशान; IMD ने बताया 21 जून का मौसम अपडेट

All-India Weather Update: आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट है. अचानक बाढ़ आने और ट्रैफिक जाम से लोग परेशान हो सकते हैं. आइए जानत हैं कि आज 21 जून का मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 21, 2026, 05:17 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:17 AM IST
आज कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट, बाढ़-ट्रैफिक जाम कर सकता है परेशान; IMD ने बताया 21 जून का मौसम अपडेट

About the Author

Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भानु सप्‍तमी पर त्रिपुष्‍कर योग, सूर्य को अर्घ्‍य देने से बढ़ेगा यश, देखें पंचांग
Panchang18 min ago
2
FIFA World Cup 202631 min ago
3
Career Rashifal48 min ago
4
Israel-Iran tensions57 min ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago