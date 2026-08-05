/अगले 5 दिनों तक जमकर बरसेंगे बादल, UP-दिल्ली समेत 10 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट, IMD की चेतावनी

IMD Weather Forecast: देश के बड़े हिस्से में मानसून एक बार फिर पूरी रंगत में आ गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 5 अगस्त से 9 अगस्त के दौरान दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड समेत 10 से अधिक राज्यों में मूसलाधार बारिश, बिजली कड़कने और 30 से 50 किमी/घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की चेतावनी जारी की है. उत्तर-पश्चिम से लेकर पूर्वोत्तर भारत तक अगले 5 दिनों तक मौसम का मिजाज काफी सख्त बना रहेगा, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से तो राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव और पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन का खतरा भी बढ़ गया है.
मौसम विभाग के बुलेटिन के मुताबिक, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में 6 अगस्त तक गरज-चमक के साथ भारी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. वहीं उत्तर प्रदेश के निवासियों को अगले 3 से 4 दिनों तक संभलकर रहने की जरूरत है. पश्चिम यूपी में 5 से 7 अगस्त के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बादलों की गड़गड़ाहट और तेज झोंकेदार हवाओं के साथ भारी बारिश का अनुमान है. जबकि पूर्वी यूपी में 5 से 8 अगस्त तक व्यापक स्तर पर मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
पहाड़ी राज्यों में बारिश का दौर और भयावह रूप ले सकता है. IMD ने चेतावनी दी है कि 5 से 9 अगस्त तक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है. नदियों का जलस्तर बढ़ने, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं की आशंका को देखते हुए पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है. इसके अलावा, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख में भी 7 अगस्त तक तेज हवाओं के साथ भारी वर्षा का दौर बना रहेगा.
देश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में भी मानसूनी गतिविधियां बेहद तेज रहने वाली हैं. जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश (पश्चिम व पूर्व दोनों हिस्से) में 5 से 9 अगस्त तक, छत्तीसगढ़ में 9 अगस्त तक और विदर्भ में 7-8 अगस्त को बिजली कड़कने के साथ व्यापक बारिश होगी.
बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में 5 से 9 अगस्त के बीच रुक-रुक कर मूसलाधार बारिश का अनुमान है. ओडिशा में 9 अगस्त तक भारी बारिश की संभावना जताई गई है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और त्रिपुरा में 5 से 9 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का संकट बना रहेगा. मौसम विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे आंधी-तूफान और बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों, पेड़ों या जर्जर मकानों के नीचे शरण न लें और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन करें.