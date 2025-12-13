Monsson Alert: पहाड़ों से मैदानों तक और मौसम खराब होगा; धुंध के बीच इन राज्यों में 3 दिनों तक कहर बनकर बरसेगी बारिश

IMD India Weather Update: भारत के मौसम विभाग ने बताया है कि आज मैदानी इलाकों में कोहरे के साथ-साथ बारिश का कहर देखा जा सकता है. वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी होने की भी संभावना है.
IMD India Weather Update: भारत में 2 से 3 दिनों के भीतर सर्दी की लहर तेजी से बढ़ी है, आज सुबह पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बहुत ज्यादा घना कोहरा छाया रहेगा, जहां 50 मीटर से भी कम दूरी तक देखना मुश्किल था. इसके अलावा, हिमाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और पश्चिम बंगाल के गंगा के पास के मैदानी इलाकों में भी घना कोहरा देखा गया था. वहीं कई जगहों पर कोहरा और कुछ इलाकों में बादल छा गए हैं. मानसून जाने के बाद भी दक्षिण भारत के कई हिस्सों में अभी भी बारिश हो रही है.
हो सकती है हल्की बारिश
अगले तीन दिनों तक मौसम से राहत की कोई उम्मीद नहीं है. साथ ही, जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्यों में दो दिनों से पश्चिमी विक्षोभ का असर दिख रहा है. इसके कारण इन क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है. हरियाणा, पंजाब, और दिल्ली-एनसीआर में तापमान गिर रहा है और सुबह से ही घना कोहरा छाया हुआ है. भारतीय मौसम विभाग ने इन राज्यों में हल्की से मध्यम बारिश की चेतावनी दी है.
कश्मीर घाटी में बहुत ठंड
कश्मीर घाटी में सर्दी ने तांडव मचा रखा है. श्रीनगर में शनिवार को रात 11. 30 मीनट पर तापमान 1.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है. IMD के अनुसार सुबह में तापमान और गिर सकता है, खासकर रात में ठंड बहुत तेज रहेगी और सुबह को धुंध भी छा सकती है.
हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी
हिमाचल प्रदेश के ऊंचे क्षेत्रों में पश्चिमी हवा के प्रभाव से बारिश और बर्फबारी होने की संभावना हो सकती है. इतना ही नहीं किन्नौर, लाहौल-स्पीति, कुल्लू, चम्बा और कांगड़ा में बर्फ गिर सकती है. जो ट्रैवल करने वाले लोगों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है. साथ ही शिमाला की बात करें तो यहां 12 तारीख को लगभग 2 बजे 15.2 डिग्री सेल्सियस नापा गया था.
दिल्ली की ठंड
अगले दो दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ने की संभावना है, जिससे तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा, जिसके बाद इसमें 1 से 2 डिग्री की गिरावट आएगी और यह सामान्य हो जाएगा. अधिकतम तापमान अगले पांच दिनों तक सामान्य रहेगा और फिर सामान्य से ऊपर जाएगा. फिलहाल दिल्ली में 12 Dec को 23.30 बजे तापमान 11.6 डिग्री नापा गया था. जो सामान्य माना जा रहा है.
राष्ट्रीय मौसम का हाल
13 से 15 दिसंबर 2025 तक उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में कड़ाके की ठंड जारी रहेगी. इसके अलावा, 13 और 14 दिसंबर को दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना, ओडिशा और छत्तीसगढ़ में भी शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी. साथ ही, 13 दिसंबर 2025 को मध्य महाराष्ट्र में भी तेज ठंड पड़ने की संभावना है.
