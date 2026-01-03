Weather Update: सूरज रहेगा गायब, सड़कों पर टूटेगा ठंड का कहर! 4 जनवरी के लिए IMD ने जारी किया सबसे खतरनाक अलर्ट

Advertisement
IMD Weather Alert 4 January 2026: इस रविवार को अगर आप कहीं बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आप संकट में पड़ सकते हैं. भारतीय मौसम विभाग ने 4 जनवरी के लिए खतरनाक अलर्ट जारी किया है, जिसे आप सबको जरूर जानना चाहिए.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Jan 03, 2026, 10:06 PM IST
IMD Weather Forecast 4 January 2026: देशभर में इस वक्त मौसम कहर ढहा रहा है. ठंड इतनी ज्यादा है कि घर में गर्म कपड़े पहने होने के बावजूद शरीर ठिठुर रहा है. ऐसे हालात में अगर आप इस संडे यानी 4 जनवरी को कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हैं तो पहले इस लेख को जरूर पढ़ लें वरना आप परेशानी में पड़ सकते हैं. असल में भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) 4 जनवरी 2026 के लिए बड़ा मौसम अपडेट जारी किया है. विभाग का कहना है कि इस रविवार को मौसम काफी ठंडा और कोहरे वाला रहने की संभावना है. इसकी वजह से लोगों की दिनभर कंपकंपी छूटती रहेगी और दिन भर सूरज के दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे. 

रविवार को ठंड-कोहरा छुड़ाएगा कंपकंपी

IMD के अनुसार, देशभर में 4 जनवरी को उत्तर भारत सबसे ठंडा और प्रभावित रहेगा. रविवार को दिल्ली एनसीआर में बहुत घना कोहरा हो सकता है, जिससे विजिबिलिटी काफी कम होने की आशंका है. इस दौरान न्यूनतम तापमान 6-9 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है. वहीं अधिकतम तापमान 16-20 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. रविवार को ठंडी उत्तर-पश्चिमी हवाएं चलेंगी, जिससे ठंड और अधिक महसूस होगी. कुछ जगहों पर शीतलहर जैसी स्थिति हो सकती है. 

पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी के आसार

पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घना कोहरा जारी रहने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के कारण हल्की बर्फबारी या बारिश हो सकती है. इसकी वजह से मैदानी इलाकों में ठंडी हवाएं चलेंगी, जिससे लोगों के लिए कंपकंपी और बढ़ जाएगी. पूर्वी भारत में कोहरा कम रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत में मौसम सामान्य से थोड़ा गर्म और शुष्क रहेगा. 

इस इलाके में शीतलहर तेज होने का अनुमान

उत्तर-पश्चिम भारत में शीतलहर का दौर 6 जनवरी तक जारी रहने का अनुमान है.  4 जनवरी को यह काफी तीव्र हो सकता है. IMD ने कई इलाकों में कोल्ड वेव और कोहरे की चेतावनी जारी की है, खासकर मैदानी क्षेत्रों में. बड़ी बारिश की संभावना नहीं है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी कुछ जगहों पर हो सकती है. हिमालयी क्षेत्रों से आने वाली ठंडी हवाएं दिल्ली-एनसीआर सहित उत्तर भारत को और ठंडा बनाएंगी.

दक्षिण भारत में रहेगा सुहावना मौसम

दक्षिण भारत में मौसम शुष्क और सामान्य तापमान वाला रहेगा. जहां न्यूनतम तापमान 15-22 डिग्री के बीच रहेगा. जनवरी 2026 की शुरुआत यानी पहले सप्ताह में उत्तर भारत में ठंड और कोहरा प्रमुख रहेगा. वहीं बाकी देश अपेक्षाकृत सामान्य या हल्का गर्म रहेगा. IMD के अनुसार, इसके बाद तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है. तब तक लोगों को सावधानी बरतनी होगी और ठंड से बचने के लिए पर्याप्त उपाय करके ही घर से निकलना होगा.

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

