Weather Update: आने वाला है बड़ा प्रलय? मौसम विभाग ने दी चेतावनी, चक्रवाती तूफान में फंसेंगे ये राज्य; हो जाएं अलर्ट

Weather Update: देशभर में इन दिनों लगातार ठंड बढ़ती जा रही है. पहाड़ों से लेकर मैदानी इलाकों तक सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है. दक्षिण भारत में इस वक्त बारिश मुसीबत बनी हुई है. 

 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 24, 2025, 06:39 PM IST
Today Weather Update: देशभर में इन दिनों ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ते जा रहा है. इस बीच मौसम विभाग ने एक बड़े खतरे की घंटे का अलर्म दिया है. बता दें कि बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा एक सिस्टम अब धीरे-धीरे मजबूत होने लगा है. संभावना है कि यह चक्रवात का रूप ले सकता है. इस तूफान का नाम 'सेन्यार' रखा गया है. इसको लेकर IMD की ओर से अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स में तेज हवाएं चलने और भारी बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. 

तूफान पर मौसम विभाग का अपडेट

मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण अंडमान सागर और मलक्का में निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है. धीरे-धीरे यह सिस्टम मजबूत होकर बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ेगा और 26 नवंबर 2025 के आस-पास 'सेन्यार' साइक्लोन में कन्वर्ट हो सकता है. मौसम विभाग के मुताबिक इस सिस्टम के पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की तरफ बढ़ने की संभावना है. सोमवार 24 नवंबर 2025 को इस दक्षिण-पूर्व बंगाल की खाड़ी में दबाव क्षेत्र भी बन सकता है. इसके बाद यह अगले 48 घंटों में दक्षिण-पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अधिक मजबूत बन जाएगा. 

ये भी पढ़ें- CJI की शपथ लेते ही कितनी सैलरी लेंगे जस्टिस सूर्यकांत, सरकार से मिलेंगी ये बड़ी सुविधाएं; जानकर रह जाएंगे दंग  

कब टकराएगा तूफान

साउथ अंडमान सी में बना यह निम्न दबाव का क्षेत्र अब साउथ-ईस्ट बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया है. IMD के अनुसार इसके अगले हफ्ते अधिक मजबूत होने की संभावना है. यह चक्रवाती तूफान 26 नवंबर 2025 को पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर आगे बढ़ेगा, हालांकि इस बात का अभी साफ पता नहीं चल पाया है कि यह साइक्लोन बनने के बाद किस मार्ग से आगे बढ़ने वाला है. वहीं इसके रास्ते में तटीय बंगाल के कुछ हिस्सों में प्रभाव पड़ सकता है.  

ये भी पढ़ें- आर्टिकल 370 से SIR तक... जस्टिस सूर्यकांत के इन 10 फैसलों ने मचाया था भूचाल, राजनीति भी हिली  

 

कहां होगी 

IMD ने तूफान को लेकर अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप्स में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के मुताबिक 24 घंटे में 105-204 मिलिमीटर तक बारिश की संभावना है, हालांकि चक्रवात सेन्यार कब और किस जगह पर लैंडफॉल करेगा यह तय नहीं है. मौसम विभाग ने यह भी कहा कि फिलहाल यह बताना जल्दबाजी होगी कि साइक्लोन तमिलनाडु-आंध्र प्रदेश के तट से टकराएगा या बांग्लादेश-ओडिशा की ओर नॉर्थ की तरफ मुड़ेगा. सिस्टम के चक्रवात में बदलने पर स्थिति साफ हो जाएगी. फिलहाल मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा और आंध्र प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है.   

 

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

Weather

