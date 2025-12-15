Cold Wave Alert: कड़ाके की ठंड ने दी दस्तक, धुंध-कोहरे की चपेट में आंगे 16 राज्य, यहां लुढ़केगा पारा

Advertisement
Cold Wave Alert In India: बढ़ती ठंड को लेकर मौसम विभाग ने कई राज्यों में तापमान गिरने और शीतलहर का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली NCR में आसमान स्मॉग से भर गया है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Dec 15, 2025, 10:53 AM IST
Weather Update: देश में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है. उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में धुंध के साथ कोहरा देखने को मिल रहा है, हालांकि आधा दिसंबर बीत जाने के बावजूद अभी अधिक कड़ाके की सर्दी का इंतजार है. कमजोर पश्चिमी विक्षोभ के विकसित होने से कई मौसम बदलने की स्थिति तैयार हुई, हालांकि पहाड़ों में इसके बावजूद अभी अधिक बर्फबारी नहीं हुई है. मौसम विभाग के मुताबिक पर्वतीय इलाकों को जेट स्ट्रीम प्रभावित कर सकती है, जिसके चलते पहाड़ों पर अधिक बर्फ गिरने और मैदानी इलाकों में ठंड के बढ़ने की संभावना है.  

यहां लुढ़केगा तापमान 

IMD के मुताबिक दिल्ली-बिहार से लेकर राजस्थान और महाराष्ट्र तक कड़ाके की ठंड शुरु हो चुकी है. पिछले 2 दिनों से दिल्ली NCR में भी घना स्मॉग देखने को मिल रहा है, हालांकि न्यूनतम तापमान में बढ़ोत्तरी देखी गई है. मौसम विभाग की मानें तो NCR में अगले 3 दिनों तक तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट देखी जा सकती है. यूपी-बिहार में भी अगले 24 घंटे में पारा गिरने की संभावना है. इसके अलावा हरियाणा-पंजाब में शीतलहर की स्थिति बनी है.  

जेट स्ट्रीम बढ़ाएगी ठंड 

मौसम विभाग का कहना है कि जेट स्ट्रीम और पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं इस हफ्ते आखिर में पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो सकती है. फार पोलर रीजन से चलने वाली जेट स्ट्रीम के चलते पहाड़ों और मैदानों में भारी ठंड होने की संभावना है. IMD की ओर से अगले 3 दिनों में उत्तर भारत में 2 डिग्री सेल्सियस तापमान लुढ़कने की संभावना है.   

यहां कोहरे और धुंध का अटैक 

कड़ाके की ठंड के अलावा मौसम विभाग ने 16 प्रदेशों में शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट जारी किया है. तेलंगाना, कर्नाटक में शीतलहर को लेकर गंभीर चेतावनी दी गई है. अगले 2-364 घंटे तक यही स्थिति रहने वाली है. यूपी-बिहार के अलावा हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ओडिशा और पूर्वी मध्य प्रदेश समेत नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भी टेंपरेचर नॉर्मल से 4-5 डिग्री लुढ़क सकता है. 

 

