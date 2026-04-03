भारत-पाकिस्तान पर घिरे 'संकट के बादल', अप्रैल में झमाझम बरसेगा पानी; तूफान को लेकर IMD का अलर्ट

Weather Update: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने हाल ही में कुछ सेटेलाइट तस्वीरें शेयर की हैं, जिसके मुताबिक भारत-पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में तकरीबन 1,000 किलोमीटर तक बादलों का विशाल समूह फैला हुआ है. ये तस्वीरें एक्टिव पश्चिमी विक्षोभ ( Western Disturbance) के चलते आने वाली बारिश का संकेत दे रही हैं. IMD के मुताबिक उत्तर-पश्चिमी भारत और उससे सटे पाकिस्तान में साफ दिखाई देने वाला क्लाउड बैंड एक अहम वेदर सिस्टम के ईस्ट की ओर बढ़ने का संकेत देता है.

आसमान में फैले घने बादल

बताया जा रहा है कि इस पश्चिमी विक्षोभ के चलते आने वाले दिनों में कई उत्तरी और उत्तर-पश्चिमी राज्यों में लगातार बारिश, गरज के साथ तूफान और तेज हवाएं चलने की आशंका है. सेटेलाइट से मिली तस्वीरों में जम्मू-कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बड़े स्तर पर फैले घने बादल दिख रहे हैं. इसका प्रभाव पाकिस्तान तक भी पहुंच रहा है. मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक इसके चलते कई अलग-अलग इलाकों में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. इससे बिजले गिरने की भी आशंका है. इसके अलावा कई क्षेत्रों में ओले भी गिर सकते हैं.

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किसानों की दी अलर्ट रहने की सलाह

IMD ने बारिश की संभावना को देखते हुए निवासियों और किसानों को अलर्ट रहने की सलाह दी है. अगर लगातार कम समय में तेज बारिश होती रही तो इससे शहरी इलाकों में जलभराव की स्थिति भी खड़ी हो सकती है. एक तरफ उत्तर भारत में बारिश के चलते बढ़ते तापमान से अस्थायी राहत मिलेगी तो वहीं मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश गुजरने के बाद वातावरण वापस गर्म हो सकता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ और लोकल वेदर पैटर्न के बीच का इंटरैक्शन अगले 48-72 घंटों में बारिश की तीव्रता और इसके फैलने को निर्धारित करेगी.

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हिमाचल में बारिश

हिमाचल प्रदेश में भी एंकर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की दस्तक से मौसम ने फिर करवट बदली है. राज्य के कई इलाकों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं और कई जगहों पर बारिश हो रही है. लाहौल-स्पीति में जिस्पा समेत कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है. वहीं ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ताजा बर्फबारी का दौर फिर से शुरू हो गया है, जिससे पूरे इलाके में ठंड बढ़ गई है. मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ घंटों में भी राज्य के ऊंचे इलाकों में हल्की बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश जारी रहने की संभावना है.