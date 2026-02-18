IMD Warning: 18 फरवरी के बाद मौसम ने बदला अपना रंग, इन राज्यों में भारी आंधी-बारिश को लेकर बड़ा अलर्ट, सारे लोग हो जाएं सावधान

18 फरवरी को सुबह-सुबह मौसम ने ऐसा खेल दिखाया कि लोग चौंक गए. कल तक धूप निकल रही थी, तापमान बढ़ रहा था, और अचानक बादल छा गए, हवाएं तेज हो गईं. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने तुरंत अलर्ट जारी किया है कि अगले 3 घंटों में उत्तर भारत के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश का डबल अटैक होने वाला है. खासकर राजस्थान के उत्तरी इलाकों में स्थिति सबसे गंभीर है.

राजस्थान में ऑरेंज अलर्ट: सबसे ज्यादा खतरा यहां

IMD के ऑफिशियल ट्वीट से पता चला कि उत्तर राजस्थान के जिलों में ऑरेंज कलर नाउकास्ट जारी है. यहां हल्की से मध्यम बारिश (5-15 mm प्रति घंटा) के साथ गरज-चमक, बिजली गिरने और 40-60 किमी/घंटा की तेज हवाएं चल सकती हैं. प्रभावित जिले हैं- चूरू, हनुमानगढ़, जयपुर, झुंझुनू, सीकर और श्रीगंगानगर. दक्षिणी हरियाणा के कुछ हिस्सों में भी यही हाल.ये अलर्ट 18 फरवरी 2026 की सुबह 6:20 बजे से शुरू हुआ है. अगर आप इन इलाकों में हैं तो बाहर निकलने से पहले दो बार सोच लें. तेज हवाएं पेड़ गिरा सकती हैं, बिजली का खतरा है, और बारिश से सड़कें फिसलन भरी हो जाएंगी. पिछले साल ऐसे ही मौसम में कई जगहों पर हादसे हो चुके हैं, इसलिए लापरवाही मत करना.

Orange colour nowcast for the districts of north Rajasthan for light to moderate rainfall accompanied with thunderstroms, lightning and gusty winds (40-60 kmph) during next 3 hours. Add Zee News as a Preferred Source Yellow colour for light rainfall also issued for Punjab, Haryana, Delhi, West Uttar Pradesh and… pic.twitter.com/XMUUxrAZo3 — India Meteorological Department (@Indiametdept) February 18, 2026

येलो अलर्ट: दिल्ली, हरियाणा, पंजाब में क्या होगा?

दूसरी तरफ येलो अलर्ट है पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पश्चिम मध्य प्रदेश के लिए. यहां हल्की बारिश या बूंदाबांदी की उम्मीद है. दिल्ली और एनसीआर में पूरी तरह हल्की बारिश होने की संभावना है. साथ ही हरियाणा के सोनीपत, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, नूंह, अलवर (राजस्थान) जैसे कई शहरों में बारिश का अनुमान है. यूपी के बागपत, मेरठ, बुलंदशहर में भी बारिश का अनुमान है. पंजाब में भी येलो वार्निंग जारी है. सुबह के समय दिल्ली में थंडरशावर का दौर आ सकता है, जिससे तापमान थोड़ा नीचे आएगा और मौसम सुहावना हो जाएगा, लेकिन सावधानी जरूरी है. IMD की प्रेस रिलीज में कहा गया कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से ये सब हो रहा है, और हेलस्टॉर्म भी कुछ जगहों पर संभव है.

क्या करें? आम आदमी के लिए प्रैक्टिकल टिप्स

IMD ने खुद सलाह दी है कि पेड़ों या कमजोर छत के नीचे मत खड़े हो. अगर बाहर जा रहे हो तो छाता, रेनकोट साथ रखो. ड्राइविंग कर रहे हो तो स्पीड कम रखो, तेज हवाओं में गाड़ी कंट्रोल मुश्किल होती है. बच्चों-बुजुर्गों को घर में रखो. किसान भाइयों, फसलों को कवर कर लो. ट्रैफिक और लोकल न्यूज चेक करते रहो. अगर मौसम और बिगड़ता है तो लोकल पुलिस या डिजास्टर मैनेजमेंट की बात मानो.

18/02/2026: 06:20 IST; Light rainfall/Drizzle is very likely to occur at entire Delhi and NCR.

Light rainfall is very likely to occur at Sonipat, Kharkhoda, Charkhi Dadri, Mattanhail, Jhajjar, Farukhnagar, Kosali, Mahendargarh, Sohana, Rewari, Palwal, Narnaul, Bawal, Nuh,… pic.twitter.com/jAcCM8H46s — India Meteorological Department (@Indiametdept) February 18, 2026

दक्षिण भारत में कहीं हल्की बारिश, कहीं गर्मी

दक्षिण भारत में आज मौसम मिला-जुला रहने वाला है. कुछ राज्यों में बादल और हल्की बारिश देखने को मिल सकती है, तो कई इलाकों में गर्मी और उमस लोगों को परेशान कर सकती है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के ताज़ा पूर्वानुमान के अनुसार मौसम में बदलाव की वजह बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र माना जा रहा है, जिसका असर धीरे-धीरे दक्षिणी राज्यों पर दिख रहा है.

तमिलनाडु और केरल में बारिश के आसार

मौसम विभाग के मुताबिक आज तमिलनाडु, केरल और लक्षद्वीप के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. कुछ जगहों पर गरज-चमक और तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्र के ऊपर सक्रिय सिस्टम के कारण बादल लगातार बन रहे हैं, जिससे मौसम अचानक बदल रहा है.

कर्नाटक और तटीय इलाकों में गर्मी-उमस

वहीं तटीय कर्नाटक, कोंकण और गोवा के हिस्सों में आज मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है. दिन के समय तापमान सामान्य से 2–4 डिग्री ज्यादा रह सकता है. ऐसे में लोगों को धूप और डिहाइड्रेशन से बचने की सलाह दी गई है.

आंध्र प्रदेश और अंडमान क्षेत्र में गरज-चमक

IMD के अनुसार अंडमान-निकोबार और आसपास के समुद्री इलाकों में गरज-चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. इसका असर आंध्र प्रदेश के तटीय हिस्सों पर भी हल्के रूप में देखने को मिल सकता है.

Orange colour nowcast issued for the districts of Rajasthan and south Haryana for light to moderate rainfall accompanied with thunderstroms, lightning ang gusty winds (40-60 kmph) during next 3 hours. Yellow colour warnings also issued for Punjab during next 3 hours. By early… pic.twitter.com/JEsE5mbpbT — India Meteorological Department (@Indiametdept) February 17, 2026

क्यों बदल रहा है मौसम?

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के ऊपर बना लो-प्रेशर सिस्टम धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है. यही सिस्टम आगे चलकर दक्षिण भारत में बारिश की गतिविधियां बढ़ा सकता है. आने वाले दिनों में खासकर केरल और दक्षिण तमिलनाडु में बारिश तेज होने के संकेत हैं.