हो जाइए सावधान! अरब सागर में बना नया सिस्टम ‘मोंथा’ चक्रवात, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप; बर्फबारी-वज्रपात का अलर्ट

आज का मौसम कैसा रहेगा 23 अक्टूबर 2025: भारत में मौसम फिर करवट ले रहा है. अरब सागर में बना नया मौसमी सिस्टम ‘मोंथा’ चक्रवात के रूप में अगले तीन दिन यानी 23, 24 और 25 अक्टूबर 2025 को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ला सकता है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) और स्काईमेट वेदर ने चेतावनी जारी की है कि यह सिस्टम दक्षिण और मध्य भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा.

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट

बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दो सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. आईएमडी ने तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, तंजावुर, पुदुकोट्टई और पुडुचेरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी के साथ मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. स्काईमेट वेदर के मुताबिक, “अरब सागर में बनने वाला नया सिस्टम, ‘मोंथा’ चक्रवात का भारत में सीधा असर पड़ सकता है.

मध्य भारत में आंधी और वज्रपात

मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और तेज बारिश की चेतावनी है. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ेगा. गुजरात के दक्षिणी हिस्सों जैसे डांग, तापी, नवसारी और वलसाड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट

पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है. लाहौल-स्पीति में तापमान शून्य से 0.7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है. आईएमडी ने कहा, “24 अक्टूबर तक शिमला, मनाली, कांगड़ा, मंडी में अच्छी खासी बारिश और लाहौल-स्पीति, किन्नौर में बर्फबारी का अलर्ट है.”

उत्तर भारत में ठंड और प्रदूषण की मार

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह हल्का कोहरा और ठंड बढ़ेगी. दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 21.8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 335 के साथ ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है, जिससे सर्दियों में प्रदूषण और बढ़ सकता है.

बिहार-राजस्थान में मौसम का हाल

बिहार में धूप-छांव का मौसम रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना कम है. राजस्थान के जयपुर, श्रीगंगानगर और अलवर में सुबह कोहरा और दिन में हल्की गर्मी रहेगी. मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसमी बदलावों पर नजर रखने की अपील की है.