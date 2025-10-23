Advertisement
trendingNow12971827
Hindi Newsदेश

हो जाइए सावधान! अरब सागर में बना नया सिस्टम ‘मोंथा’ चक्रवात, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप; बर्फबारी-वज्रपात का अलर्ट

Aaj Ka Mausam Kaisa Rahega 23 अक्टूबर 2025: भारत में मौसम का मिजाज फिर बदल रहा है.मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले तीन दिन यानी 22, 23 और 24 अक्टूबर 2025 को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तूफान और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है. जानें देश के मौसम का हाल.

 

 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Oct 23, 2025, 06:35 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हो जाइए सावधान! अरब सागर में बना नया सिस्टम ‘मोंथा’ चक्रवात, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप; बर्फबारी-वज्रपात का अलर्ट

आज का मौसम कैसा रहेगा 23 अक्टूबर 2025: भारत में मौसम फिर करवट ले रहा है. अरब सागर में बना नया मौसमी सिस्टम ‘मोंथा’ चक्रवात के रूप में अगले तीन दिन यानी 23, 24 और 25 अक्टूबर 2025 को देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, आंधी-तूफान और पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी ला सकता है. भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) और स्काईमेट वेदर ने चेतावनी जारी की है कि यह सिस्टम दक्षिण और मध्य भारत को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा. 

दक्षिण भारत में भारी बारिश का अलर्ट
बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में दो सक्रिय मौसमी सिस्टम के कारण तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है. आईएमडी ने तमिलनाडु के चेन्नई, तिरुवल्लूर, कांचीपुरम, तंजावुर, पुदुकोट्टई और पुडुचेरी के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. समुद्र में ऊंची लहरों की चेतावनी के साथ मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है. स्काईमेट वेदर के मुताबिक, “अरब सागर में बनने वाला नया सिस्टम, ‘मोंथा’ चक्रवात का भारत में सीधा असर पड़ सकता है.

मध्य भारत में आंधी और वज्रपात
मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और सतना में मेघ गर्जन, आकाशीय बिजली और तेज बारिश की चेतावनी है. न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जिससे सर्दी का एहसास बढ़ेगा. गुजरात के दक्षिणी हिस्सों जैसे डांग, तापी, नवसारी और वलसाड में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

हिमाचल-उत्तराखंड में बर्फबारी का अलर्ट
पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हिमाचल प्रदेश के शिमला, मनाली, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति और उत्तराखंड के देहरादून, चमोली, उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी है. लाहौल-स्पीति में तापमान शून्य से 0.7 डिग्री नीचे दर्ज किया गया है. आईएमडी ने कहा, “24 अक्टूबर तक शिमला, मनाली, कांगड़ा, मंडी में अच्छी खासी बारिश और लाहौल-स्पीति, किन्नौर में बर्फबारी का अलर्ट है.”

उत्तर भारत में ठंड और प्रदूषण की मार
दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में मौसम शुष्क रहेगा, लेकिन सुबह हल्का कोहरा और ठंड बढ़ेगी. दिल्ली में अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 21.8 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 335 के साथ ‘बहुत खराब’ श्रेणी में है, जिससे सर्दियों में प्रदूषण और बढ़ सकता है.

बिहार-राजस्थान में मौसम का हाल
बिहार में धूप-छांव का मौसम रहेगा, लेकिन बारिश की संभावना कम है. राजस्थान के जयपुर, श्रीगंगानगर और अलवर में सुबह कोहरा और दिन में हल्की गर्मी रहेगी. मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और मौसमी बदलावों पर नजर रखने की अपील की है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

IMD

Trending news

अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
IMD
अरब सागर का ‘मोंथा’ चक्रवात मचाएगा कहर, 23, 24, 25 अक्टूबर को बारिश का प्रचंड रूप
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
DNA
राजनीतिक इस्लाम का हवाला देकर किस खतरे की ओर इशारा कर रहे योगी? समझें इनसाइड स्टोरी
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
DNA
'राजनीतिक इस्लाम' की 'माचिस' का DNA टेस्ट...योगी ने 'हलाल तीली' क्यों निकाली?
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
DNA
पाकिस्तान के खिलाफ करने जा रहा खतरनाक 'शॉपिंग', ''ड्रैगन' का भी होगा इलाज
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
Jammu and Kashmir
गिरिराज स‍िंह के 'नमक हराम' वाले बयान पर फूटा CM उमर का गुस्सा, कर दी ये डिमांड
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
uddhav thackeray
चाची को बर्थडे विश करने पहुंचे उद्धव, दुश्मनी भुला राज को क्यों दे रहे इतनी तवज्जो?
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
bangladesh
बांग्लादेश में चुनाव से पहले Army Vs Court... हसीना के करीबी 15 अधिकारी गिरफ्तार
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
crime news
अफेयर के शक से पति ने की पत्नी की हत्या, ड्रम में छिपाया शव
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
indigo flight emergency landing
हजारों फीट ऊंचाई पर था IndiGo प्लेन, रिसने लगा फ्यूल; सांसत में आई यात्रियों की जान!
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत
diwali 2025
इस दिवाली बिजली मीटर ने भी मनाया त्योहार! देश भर में पिछले साल से कम रही बिजली खपत