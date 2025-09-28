Advertisement
trendingNow12939816
Hindi Newsदेश

मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा

Heavy Rainfall In Mumbai: मुंबई में भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है. वहीं बारिश को देखते हुए एयरलाइंस कंपनियों ने भी एडवाइजरी जारी की है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Sep 28, 2025, 12:54 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा

Mumbai Rain: महाराष्ट्र में भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. रविवार 28 सितंबर 2025 की देर रात मुंबई शहर में भारी बारिश देखी गई. IMD कोलाबा ऑब्जर्वेट्री ने सुबह 8 बजकर 30 मिनट तक 24 घंटों में 120.8 मिलिमीटर तक की बारिश दर्ज की. सांताक्रूज में इसके मुकाबले  83.8 मिमी की बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा मुंबई शहर में अंधेरी मेट्रो समेत शहर के कई हिस्सों में जलभराव की सूचना भी मिली है, जिसके चलते ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.  

एयरलाइन कंपनी ने जारी की एडवाइजरी 

एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए सूचना शेयर की है.

स्पाइसजेट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट किया,' मुंबई में खराब मौसम (बारिश) के कारण यातायात जाम की आशंका है. हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे लाइव ट्रैफिक और फ्लाइट की स्थिति पर नजर रखें और उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं.'  

ये भी पढ़ें- '2 अक्टूबर पर कोई न कोई खादी...,' मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम   

इंडिगो ने दी सूचना 

इंडिगो की ओर से भी एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लिखा है,' मुंबई में बारिश अभी भी जारी है और न ही सड़कों पर भीड़भाड़ कम हुई है. हवाई अड्डे की ओर जाने वाला यातायात कई इलाकों में फिलहाल धीमा है. हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें. हमारी एयरपोर्ट की टीमें ग्राउंडपर मौजूद हैं और आपकी यात्रा के दौरान आपकी सहायता के लिए तैयार हैं. आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद.'  

ये भी पढ़ें- Karur Stampede: 'लोगों के खड़े होने के लिए जगह नहीं...', चश्मदीदों ने बयां किया तबाही का मंजर 

मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट 

बता दें कि मुंबई में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है. दोपहर के समय बारिश और तेज होने की संभावना है, जिससे जलभराव, ट्रैफिक जाम और  स्थानीय रेल सेवाओं में बाधा खड़ी हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक आज 2 बजकर 45 मिनट पर समुद्र में 11 फीट लहरें उठनें की संभावना है. इसको लेकर मुंबई और ठाणे के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. नावों और मछुआरों को भी तटीय इलाकों में सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है.  

FAQ 

मुंबई में कितनी बारिश हुई? 

IMD कोलाबा ऑब्जर्वेट्री ने सुबह 8 बजकर 30 मिनट तक 24 घंटों में 120.8 मिमी तक की बारिश दर्ज की, जबकि सांताक्रूज में 83.8 मिमी बारिश दर्ज की गई. 

एयरलाइनों ने क्या अलर्ट जारी किया है? 

स्पाइसजेट और इंडिगो ने यात्रियों के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसमें उन्हें लाइव ट्रैफिक और फ्लाइट की स्थिति पर नजर रखने और अपनी यात्रा की योजना बनाने की सलाह दी गई है. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति ...और पढ़ें

TAGS

Mumbai rain

Trending news

भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
Shehbaz Sharif
भारत के खिलाफ पाक फैला रहा आतंक, ट्रंप के अलावा कोई... BJP नेता का शरीफ को जवाब
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Man ki Baat
मन की बात में पीएम मोदी का लोगों से विशेष आग्रह, गांधी जयंती पर जरूर करें ये खास काम
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
Mann Ki Baat
Mann Ki Baat: PM मोदी ने भगत सिंह और लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
Tamil Nadu Stampede
'लोगों के खड़े होने के लिए...', चश्मदीदों ने बयां किया करूर भगदड़ पर तबाही का मंजर
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
Karur Stampede
'विजय के आने में देरी, पानी की किल्लत और...' रैली में भगदड़ पर पुलिस ने क्या कहा?
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
Karur Stampede
'10 हजार लोगों के आने की...', विजय की रैली में क्यों मची भगदड़? पुलिस ने बताई वजह
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
Vijay Rally Stampede
किसी प्रचार रैली में इतनी जानें पहले कभी नहीं गईं... करूर भगदड़ पर बोले CM स्टालिन
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
Baba Chaityananda
छात्राओं के साथ यौन शोषण का आरोपी बाबा चैत्यानंद गिरफ्तार, कई दिनों से था फरार
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
DNA
गया पहाड़ खाई में...महादेव भी खतरे में! किसने मुंबई के पास 'पर्वत' निगल लिया?
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
DNA Analysis
कई बार हिंदू त्योहारों को टारगेट कर चुकी हैं ममता बनर्जी, कब-कब किया है खिलवाड़?
;