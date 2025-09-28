मुंबई में भारी बारिश का रेड अलर्ट, एयरलाइंस ने जारी की एडवाइजरी, यहां बाढ़ का खतरा

Mumbai Rain: महाराष्ट्र में भारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. रविवार 28 सितंबर 2025 की देर रात मुंबई शहर में भारी बारिश देखी गई. IMD कोलाबा ऑब्जर्वेट्री ने सुबह 8 बजकर 30 मिनट तक 24 घंटों में 120.8 मिलिमीटर तक की बारिश दर्ज की. सांताक्रूज में इसके मुकाबले 83.8 मिमी की बारिश दर्ज की गई. इसके अलावा मुंबई शहर में अंधेरी मेट्रो समेत शहर के कई हिस्सों में जलभराव की सूचना भी मिली है, जिसके चलते ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया है.

एयरलाइन कंपनी ने जारी की एडवाइजरी

एयरलाइन कंपनी स्पाइसजेट ने भी भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी करते हुए सूचना शेयर की है.

#WeatherUpdate: Due to bad weather (rain) in Mumbai (BOM), traffic congestion is expected. Passengers travelling to the airport are requested to keep a tab on live traffic and flight status, and plan their journey accordingly.

स्पाइसजेट ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर पोस्ट किया,' मुंबई में खराब मौसम (बारिश) के कारण यातायात जाम की आशंका है. हवाई अड्डे जाने वाले यात्रियों से अनुरोध है कि वे लाइव ट्रैफिक और फ्लाइट की स्थिति पर नजर रखें और उसके अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनाएं.'

इंडिगो ने दी सूचना

इंडिगो की ओर से भी एक ट्रेवल एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लिखा है,' मुंबई में बारिश अभी भी जारी है और न ही सड़कों पर भीड़भाड़ कम हुई है. हवाई अड्डे की ओर जाने वाला यातायात कई इलाकों में फिलहाल धीमा है. हम आपको सलाह देते हैं कि आप अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें और निकलने से पहले अपनी उड़ान की स्थिति जांच लें. हमारी एयरपोर्ट की टीमें ग्राउंडपर मौजूद हैं और आपकी यात्रा के दौरान आपकी सहायता के लिए तैयार हैं. आपके धैर्य और सहयोग के लिए धन्यवाद.'

मुंबई में बारिश का रेड अलर्ट

बता दें कि मुंबई में भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है. दोपहर के समय बारिश और तेज होने की संभावना है, जिससे जलभराव, ट्रैफिक जाम और स्थानीय रेल सेवाओं में बाधा खड़ी हो सकती है. मौसम विभाग के मुताबिक आज 2 बजकर 45 मिनट पर समुद्र में 11 फीट लहरें उठनें की संभावना है. इसको लेकर मुंबई और ठाणे के तटीय क्षेत्रों में अलर्ट रहने के लिए कहा गया है. नावों और मछुआरों को भी तटीय इलाकों में सुरक्षित रहने के लिए कहा गया है.

