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Hindi Newsदेशबंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा, भारी बारिश और बिजली गिरने का बड़ा खतरा

बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा, भारी बारिश और बिजली गिरने का बड़ा खतरा

West Bengal Weather Alert: IMD ने बंगाल के कई जिलों में भारी बारिश और तूफान का रेड अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने बिजली गिरने और पेड़ों के टूटने के खतरे को देखते हुए लोगों को घरों के अंदर रहने की सख्त सलाह दी है. 

 

Written By  Reetika Singh|Last Updated: Mar 17, 2026, 12:00 AM IST
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बंगाल में IMD का रेड अलर्ट, 65 से 70 km की रफ्तार से चल रही हवा, भारी बारिश और बिजली गिरने का बड़ा खतरा

IMD Red Alert: भारतीय मौसम विज्ञान विभान (IMD) ने कोलकाता और पश्चिम बंगाल के कई जिलों में रेल अलर्ट जारी कर दिया है. यहां भारी बारिश, आंधी-तूफान और ओले पड़ने की संभावना है. कोलकाता शहर में 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी तूफान चल रही है. IMD ने रेड अलर्ट जारी करते हुए लोगों को घर में रहने की सलाह दी है, जिससे किसी भी बिजली गिरने और आंधी-तूफान के कारण पेड़ गिरने जैसी घटनाओं से बचा जा सके.

IMD का रेड अलर्ट

पश्चिम बंगाल में मौसम विभान ने रेड अलर्ट जारी किया है. कोलकाता, हावड़ा, हुगली और दक्षिण 24 परगना समेत कई जिलों में बारिश, आंधी-तूफान और ओले पड़ने की संभावना है. इसके साथ-साथ शहर में 70 से 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चल सकती है और भीषण बिजली चमकने के साथ भारी बारिश का अनुमान है. वहीं बेहाला, जोधपुर पार्क और गरिया जैसे कुछ इलाकों में पहले से ही ओले पड़ने की खबरें मिली हैं. 

नागरिकों को दी सलाह

मौसम के बदलने से विजिबिलिटी कम होने के कारण यातायात पर भी असर पड़ सकता है. वहीं तेज हवाओं के कारण पेड़ों की शाखाएं गिरने या बिजली की लाइनों में समस्या आने की भी आशंका है. ऐसे में IMD ने रेड अलर्ट जारी करने के साथ-साथ नागरिकों को आंधी-तूफान के दौरान घर पर रहने की सलाह दी है. साथ ही खुले मैदानों, अलग-थलग पेड़ों और जल निकायों से दूर रहने को कहा है. 

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क्यों बदला मौसम?

पश्चिम बंगाल में अचानक बदले मौसम का कारण साइक्लोनिक सर्कुलेशन हो सकता है. IMD की रिपोर्ट के अनुसार बंगाल और बांग्लादेश के ऊपर आसमान में हवा का एक घेरा बना हुआ है, जो बादलों को एक जगह इकट्ठा कर रहा है. इसके अलावा बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं भी इसका एक कारण हो सकती है. वहीं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण देश का मिलाजुला मौसम भी अचानक हुई बारिश की वजह हो सकती है.

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Reetika Singh

रीतिका सिंह
ज़ी न्यूज में असिस्टेंट मल्टीमीडिया प्रोड्यूसर. हेल्थ और लाइफस्टाइल में ट्रेंडी और एक्सप्लेनर खबरें लिखती हैं. शुरुआत डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन से की. ग्राउंड रिपोर्टिंग, एक्सप्लेनर...और पढ़ें

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