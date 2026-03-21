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Hindi Newsदेशनिकालना पड़ेगा कंबल और...गरज और चमक के साथ पूरे देश में बारिश के साथ तूफान! IMD ने जारी किया अलर्ट

निकालना पड़ेगा कंबल और...गरज और चमक के साथ पूरे देश में बारिश के साथ तूफान! IMD ने जारी किया अलर्ट

Weather News: IMD के वैज्ञानिक ने आगे बताया, 'आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, वहीं कल से आंशिक रूप से आसमान में बादल छाए रहेंगे. तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट हो सकती है. पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ तूफान, तेज हवाओं और ओले गिरने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Mar 21, 2026, 12:44 PM IST
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Weather Report Imd Alert
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IMD Alert: फरवरी के अंत में ही मौसम ने अचानक से करवट बदली और ऐसा लगा कि मार्च में ही हमें भीषण गर्मी का सामना करना पड़ सकता है लेकिन 15 मार्च के बाद अचानक से मौसम ने पलटी मारी और गर्मी की जगह फिर से हमें अपने एसी, कूलर और पंखे बंद करने पड़े. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार (21 मार्च) को पूरे देश के लिए मौसम का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के जारी किए गए अलर्ट में  बताया गया है कि आने वाले दिनों में देश के कई हिस्सों में बड़े पैमाने पर आंधी-तूफान, बारिश, बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने की संभावना है. देश के पूर्वी, मध्य और उत्तर-पूर्वी हिस्सों में मौसम में हलचल हो सकती हैं. इन इलाकों में भारी बारिश, तेज आंधी-तूफान और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है.

IMD के अनुसार, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में 21 से 24 मार्च के बीच बड़े पैमाने पर बारिश होने की संभावना है. इसमें 21 मार्च को कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है. गंगा के मैदानी इलाकों वाले पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज आंधी-तूफान आने की उम्मीद है, जिसमें 80 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है. वहीं, ओडिशा में हवा की गति 70 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती है और ओले गिरने की संभावना भी जताई जा रही है. 

नॉर्थईस्ट में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना

नॉर्थईस्ट भारत की बात करें तो , मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में आंधी-तूफान और तेज हवाओं के साथ काफी बड़े इलाके में बारिश होने की उम्मीद है. जबकि असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में 24 मार्च को कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है. पूर्वी और मध्य भारत, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश शामिल हैं, वहां भी अगले कुछ दिनों तक तेज हवाओं के साथ रुक-रुककर बारिश होने की उम्मीद है. नॉर्थवेस्ट भारत में मौसम का एक नया दौर शुरू होने वाला है. इसके तहत 23 मार्च को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी होने का अनुमान है. 

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पूरे भारत में मौसम में होगा बड़ा बदलाव

पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी काफी बड़े इलाके में बारिश हो सकती है, जिसके साथ 40 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकतीं हैं. शुक्रवार को न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत करते हुए IMD के वैज्ञानिक अखिल श्रीवास्तव ने बताया, 'इस समय पूरे भारत में बड़े पैमाने पर आंधी-तूफान की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं. दिल्ली में कल बारिश हुई थी, जिसके कारण अधिकतम तापमान में काफी गिरावट दर्ज की गई. हमारे पूर्वानुमान के अनुसार, आज शाम के समय भी इसी तरह रुक-रुककर बारिश होने की संभावना है. हालांकि, दिल्ली में कल से मौसम की यह गतिविधि कम होने की उम्मीद है, और कल से बारिश की संभावना भी धीरे-धीरे कम होती जाएगी.'

पूर्वी भारत में ऑरेंज अलर्ट तो दक्षिण में गर्मी और उमस की संभावना

IMD के वैज्ञानिक ने आगे बताया, 'आज आसमान में बादल छाए रहेंगे, वहीं कल से आंशिक रूप से आसमान में बादलों का डेरा रहेगा. शुक्रवार की तुलना में शनिवार को तापमान में 2-3 डिग्री गिरावट हो सकती है. शनिवार के बाद से तापमान फिर से बढ़ सकते हैं.' श्रीवास्तव ने आगे बताया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में गरज-चमक के साथ तूफान, तेज हवाओं और ओले गिरने की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इस बीच, दक्षिणी राज्यों और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी रुक-रुककर बारिश होने की उम्मीद है, जबकि केरल, तटीय कर्नाटक और गोवा में गर्मी और उमस भरा मौसम बना रह सकता है.

यह भी पढ़ेंः  'बंगाल को टारगेट करने वाले जहन्नुम...', कोलकाता में नमाजियों के बीच ममता की ललकार

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Ravindra Singh

रवींद्र प्रताप सिंह ने साल 2015 में जागरण.कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा मौजूदा समय वो ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब एडिटर हैं. अगस्त 2025 में उन्होंने ज़ी न्यूज ज्वाइन किया है. रवींद्र देश और दुनि...और पढ़ें

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