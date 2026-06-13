IMD Weather Forecast 13 June 2026: उत्तर भारत में जून की शुरुआत भले ही झुलसाने वाली तेज गर्मी के साथ हुई थी. लेकिन पिछले 2 दिनों से पश्चिम विक्षोभ ने लोगों को इस गर्मी से काफी हद तक राहत दे रखी है. लगातार दूसरी रात रिमझिम बारिश हुई, जिससे मौसम काफी हद तक सुहावना हो गया. शुक्रवार रात बारिश के साथ ठंडी हवाएं भी चलती रही. जिससे तापमान में काफी गिरावट आई. अब भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 13 जून के मौसम के लिए पूर्वानुमान जारी किया है. आइए जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.