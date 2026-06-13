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गर्मी से राहत की खुशखबरी या नई मुसीबत? IMD ने जारी किया 'येलो' अलर्ट, जानें अगले 3 दिन कैसा रहने वाला है मौसम

IMD Weather Alert 13 June 2026: पश्चिमी विक्षोभ की वजह से पिछली दो रातों में लगातार रिमझिम बारिश हो रही है. जिससे लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है. लेकिन इस सुहावने मौसम के बीच IMD ने 'येलो' अलर्ट जारी कर दिया है. यह अलर्ट सुहावने मौसम का है या नई मुसीबत आने वाली है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 13, 2026, 04:52 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 04:52 AM IST
गर्मी से राहत की खुशखबरी या नई मुसीबत? IMD ने जारी किया 'येलो' अलर्ट, जानें अगले 3 दिन कैसा रहने वाला है मौसम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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