Weather Update: चक्रवाती तूफान सेन्यार ने दी दस्तक, भारत में किस जगह पर खतरे की घंटी?

Cyclone Senyar Latest Update: मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' को लेकर अलर्ट जारी किया है. इस तूफान के चलते कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. तमिलनाडु में भी भारी बारिश का अलर्ट है. 

Written By  Shruti Kaul |Last Updated: Nov 26, 2025, 05:58 PM IST
Weather Update: भारतीय मौसम विभाग की ओर से बड़ा अपडेट सामने आया है. मौसम विभाग के मुताबिक मलक्का जलडमरूमध्य के ऊपर बने गहरे प्रेशर ने अब चक्रवाती तूफान 'सेन्यार' का रूप ले लिया है. संभावना जताई जा रही है कि यह तूफान अब बुधवार 26 नवंबर 2025 को  इंडोनेशिया के तट से टकरा सकता है. बताया जा रहा है कि इस सिस्टम ने बीते 6 घंटो में लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़कर तूफान का रूप ले लिया है.    

तूफान का अलर्ट 

IMD के मुताबिक तूफान का रूप लेते ही साउथ ईस्ट एशिया के साथ-साथ भारत के तटीय इलाकों का भी मौसम बदल गया है. बता दें कि मलक्का जलडमरूमध्य अंडमान सी को साउथ चाइना से जोड़ता है. इसके चलते यहां पर किसी भी तूफान के बनने से भारत के पूर्वी तटों में काफी असर दिखता है. मौसम विभाग ने इस चक्रवाती तूफान को लेकर भारत की कई जगहों पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

यहां दिखेगा तूफान का असर 

बताया जा रहा है कि चक्रवाती तूफान का सबसे पहला असर अंडमान-निकोबार आइलैंड ग्रुप्स पर देखा जा सकता है. IMD ने स्पष्ट किया है कि 1 या 2 दिन के अंदर कई जगहों पर भारी बारिश की संभावना है. इसके बाद कई जगहों पर तेज हवाएं भी चलती हुई देखने को मिल सकती हैं. बताया जा रहा है कि मलक्का जलडमरूमध्य वाले तूफान के अलावा  बंगाल की खाड़ी के साउथ वेस्ट एरिया में भी एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, जो 1 या 2 दिन के अंदर बड़े प्रेशर मेम कन्वर्ट हो सकता है.  

बारिश की संभावना 

मौसम विभाग की ओर से चक्रवाती तूफान  'सेन्यार' के चलते तमिलनाडु में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. IMD के मुताबिक इस दौरान कई इलाकों में जलभराव की स्थिति भी देखी जा सकती है. तमिलनाडु में फिलहाल अभी भारी बारिश देखने को मिल रही है, जिसको लेकर मौसम विभाग की ओर से पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है. कई इलाकों में तो स्कूल-कॉलेजों की छुट्टू भी करवा रखी है.    

 

