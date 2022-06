IMD Rain Alert: बारिश का इंतजार होगा खत्म, मिलेगी उमस भरी गर्मी से राहत; पढ़ें IMD का सटीक अनुमान

Weather Update Today: देश के महत्वपूर्ण कृषि क्षेत्रों में इस साल अभी तक बारिश नहीं हुई है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के बिहार, उत्तर प्रदेश के हिस्सों में पहुंचने की उम्मीद है. आज बुधवार को उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बारिश हो सकती है. दिल्ली मॉनसून के 30 जून या 1 जुलाई को पहुंचने की संभावना है.तापमान में भी गिरावट गुरुवार से ही दर्ज की जाएगी. मॉनसून में अभी कोई देरी नहीं हुई है, एक दो दिन ही लेट हुआ है. गुरुवार से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी. दिल्ली में मॉनसून इस बार सामान्य ही रहेगा. आज यानी बुधवार की रात या फिर गुरुवार से बारिश के होने कि संभावना है.

इन जगहों पर होगी बारिश

आईएमडी के अनुसार बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में आज बुधवार को मॉनसून की बारिश होने की संभावना है. अरब सागर और गुजरात, राजस्थान के कुछ हिस्सों, मध्य प्रदेश में भी आज बारिश हो सकती है. पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली के पूरे शहर में 30 जून और 1 जुलाई को मॉनसून की शुरुआत होने की संभावना है.

Advance of Southwest Monsoon:

Southwest Monsoon has further advanced into remaining parts of Bihar, some more parts of Uttar Pradesh, entire Uttarakhand, most parts of Himachal Pradesh today, the 29th June, 2022. pic.twitter.com/gspHCEhLUi

