IMD का बड़ा अलर्ट, घर से निकलने से पहले जान लें आज का हाल; आपके राज्य में आफत बनेगा मौसम या मिलेगी राहत?

IMD Weather Forecast 10 May 2026: अप्रैल के उलट मई का महीना काफी हद तक सहन करने योग्य बना हुआ है. गर्मी तो पड़ रही है लेकिन बीच-बीच में आ रही बूंदाबांदी और आंधी की वजह से इस तेज गर्मी का उतना एहसास नहीं हो रहा है. हालांकि, आज 10 मई को देश के ज्यादातर हिस्सों में गर्मी चरम पर रहेगी. इस बीच आज मौसम में अचानक बदलाव भी संभव है, जिसकी वजह से कई राज्यों में झमाझम बारिश होगी. इसकी वजह से गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है. IMD ने 10 मई 2026 के लिए पूरे देश का मौसम अलर्ट जारी किया है. आइए जानते हैं कि आपके राज्य में आज कैसा मौसम रहने वाला है.

दिल्ली-एनसीआर में आज मौसम कैसा रहेगा?

भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार,आज दिल्ली-एनसीआर में मौसम मुख्य रूप से साफ और तेज धूप वाला रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. आज दिन में गर्म हवाएं चलने की संभावना है, जिससे लोगों को उमस भरी तेज गर्मी का एहसास होगा. शाम के समय तेज हवाएं चलेंगी, जिससे गर्मी से कुछ राहत मिल सकती है.

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों में हुई हल्की बारिश की वजह से तापमान थोड़ा नियंत्रित रहा, लेकिन 10 मई से गर्मी में फिर बढ़ोतरी होने की संभावना है. फिलहाल, हीटवेव की स्थिति नहीं है. इसके बावजूद, संवेदनशील लोगों, बच्चों और बुजुर्गों को दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक बाहर निकलने से बचना चाहिए. IMD) के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों में पश्चिमी विक्षोभ की वजह से 11 या 12 मई को दिल्ली-एनसीआर में गरज-चमक के साथ हल्की बारिश और आंधी आ सकती है.

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इन राज्यों के लोग झेलेंगे गर्मी का प्रकोप

राजस्थान, पंजाब और हरियाणा के कई इलाकों में आज गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा. इस दौरान तापमान 40 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है. राजस्थान के पश्चिमी जिलों में हीटवेव की स्थिति बन सकती है. महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी पड़ने का अनुमान जताया गया है.

विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्र में दिन का तापमान 43-45 डिग्री तक जा सकता है. पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड और ओडिशा में उमस भरी गर्मी रहेगी. वहां पर तापमान 38-41 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है. कोलकाता में दिन भर उमस रहेगी. वहां पर तापमान 37-39 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.

दक्षिण भारत में उमस भरी गर्मी करेगी परेशान

दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के तटीय इलाकों में आज उमस भरी गर्मी रहेगी. बेंगलुरु में अधिकतम तापमान 33-35 डिग्री रह सकता है. वहां पर हल्के बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश की संभावना है. केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में मॉनसून पूर्व बारिश शुरू हो सकती है.

असम, मेघालय, नागालैंड समेत उत्तर पूर्वी राज्यों में आज तेज बारिश और गरज-चमक के साथ आंधी आने की संभावना है. इसकी वजह से इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी.