3 दिन की राहत खत्म! जून के पहले हफ्ते में 'तवे' जैसी तपेगी धरती, IMD की बड़ी चेतावनी; पढ़ें अपने शहर का अपडेट

IMD 1 June 2026 Weather Update: मई का महीना झुलसाने वाली गर्मी का रहा. हालांकि 27 मई को आए पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत का मौसम एकदम से बदल गया और पारे में 5 से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आ गई. बारिश, ठंडी हवाओं और ऊंचे पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की वजह से लोगों के लिए पिछले 3 दिन सुहावने बीत रहे थे. लेकिन क्या यह राहत आगे भी रहेगी या इसमें बदलाव आने वाला है. भारतीय मौसम विभाग यानी IMD ने जून के पहले हफ्ते के लिए बड़ा मौसम अपडेट जारी किया है. जिसे आप सबको जानकर ही बाहर निकलने का प्रोग्राम बनाना चाहिए वरना आप संकट में पड़ सकते हैं.

जून में औसत से कम बारिश के आसार

IMD के पूर्वानुमान की मानें तो मानसून की कमजोर शुरुआत की वजह से जून में देशव्यापी वर्षा औसत से कम रहने के आसार हैं. इसकी वजह से देश के अधिकतर इलाकों में तापमान बढ़ा रहेगा और लोगों को तेज गर्मी का सामना करना पड़ेगा. एल-नीनो प्रभाव से उत्तर-पश्चिम और मध्य भारत में दोबारा से लू वापसी कर सकती है. हालांकि, बीच-बीच में पश्चिमी विक्षोभ आने के आसार भी हैं, जिससे गर्मी से अस्थायी राहत मिल सकती है.

लू के थपेड़े फिर से कर सकते हैं परेशान

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, जून का पहला हफ्ता (1-7 जून) मौसम के लिहाज से मिश्रित रहेगा. कहीं पर मौसम सुहावना बना रहेगा और रिमझिम बारिश लोगों को गर्मी से राहत देगी तो कहीं पर तेज गर्मी फिर से लोगों के पसीने छुड़ाना शुरू कर देगी. पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और दिल्ली में फिर से लू के थपेड़े शुरू हो सकते हैं. इन राज्यों में 1 से 4 जून तक अधिकतम तापमान फिर से बढ़कर 42-46°C तक जा सकता है. जबकि पश्चिमी राजस्थान में 48°C के पार पहुंचने की संभावना है. पहाड़ी राज्यों हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश और आंधी रहेंगे, जिससे वहां के लोगों को गर्मी से राहत रहेगी.

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पूर्वोत्तर और दक्षिणी राज्यों में खूब होगी बारिश

मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में भी गर्मी बनी रहेगी, हालांकि कुछ दिनों में गरज-चमक वाली बारिश हो सकती है. जिससे उन्हें तेज गर्मी से कुछ राहत मिलेगी. बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की बात करें तो तापमान सामान्य से ऊपर रहेगा. जून का पहला सप्ताह केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र के लिए राहत भरा रहेगा. वहां पर मानसून की प्रगति की वजह से भारी बारिश संभव है. पूर्वोत्तर के राज्यों में भारी वर्षा के आसार बने हुए हैं.

दिल्ली-एनसीआर में 46 डिग्री तक जा सकता है पारा

दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो इस क्षेत्र में जून की शुरुआत तपती धूप और लू के साथ होगी. 1-2 जून को अधिकतम तापमान 38-42°C के आसपास रह सकता है. वहीं, 3-5 जून तक यह तापमान बढ़कर 43-44°C तक पहुंचने की आशंका है. वीकेंड यानी 6-7 जून को गर्मी आग बरसाएगी और तापमान 44-46°C तक जा सकता है. इस दौरान रात में भी राहत नहीं मिलेगी न्यूनतम तापमान 29-34°C बीच घूमेगा. कुछेक इलाकों में 1 और 4-5 जून को गरज-चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है. हालांकि यह कुछ ही इलाकों तक सीमित रहेगी. जिससे सभी लोगों को इसका फायदा नहीं मिलेगा.