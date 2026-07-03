दिल्ली समेत कई राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का खतरा, अमरनाथ यात्रा पर मौसम का 'अटैक'! IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

Delhi-NCR Weather Update 3 July 2026: देश भर में दक्षिण-पश्चिम मानसून लगभग छाने को तैयार है. गुजरात, मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए मानसून के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं. दिल्ली-एनसीआर में भी गुरुवार को बादल छाए रहे थे और आज भी ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने अमरनाथ यात्रा समेत देशभर के 3 जुलाई के मौसम अपडेट के बारे में अहम अपडेट जारी किया है.
IMD के अनुसार, महाराष्ट्र के कोकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में 3 जुलाई भारी से अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है. मराठवाड़ा और विदर्भ में भी भारी बारिश हो सकती है. मुंबई और आसपास के इलाकों में रात और सुबह भारी-बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी है, जिससे जलभराव और यातायात प्रभावित हो सकता है.
दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो आज मानसून के एंट्री करने की संभावना है. अधिकतर इलाकों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. इस दौरान मध्यम स्तर की बारिश हो सकती है या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. कई इलाकों में भारी बारिश भी संभव है. इससे तापमान में गिरावट आएगी. हालांकि, नमी भरा मौसम होने की वजह से उमस बहुत ज्यादा रहेगी. हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में भी 3-4 जुलाई को बारिश होने की उम्मीद है.
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 3 जुलाई को भारी बारिश संभव है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है. अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो आज मौसम बिगड़ सकता है. यात्रा के दोनों मार्गों (पहलगाम-बालटाल) पर तेज बारिश के आसार बने हुए हैं. इसकी वजह से मार्गों पर फिसलन, लैंडस्लाइड और ठंडी हवाओं का खतरा रहेगा. तापमान एकाएक गिरकर 5-20°C के बीच रह सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम को देखते हुए अपने साथ रेनकोट और गर्म कपड़े अवश्य साथ लेकर चलें.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में आज भारी से अत्यधिक भारी बारिश का खतरा है. ओडिशा में 3-4 जुलाई को अत्यंत भारी बारिश का खतरा है. उत्तर भारत में आने वाले उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है.
बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में भी आज भारी बारिश का अंदेशा जताया गया है. असम-मेघालय में पहले से चल रही भारी बरसात का दौर जारी रहेगा. तेज बारिश से कुछ इलाकों में बाढ़ आ सकती है और शहरी इलाकों में जलभराव का सामना करना पड़ सकता है. इसकी वजह से फसलें प्रभावित हो सकती हैं.