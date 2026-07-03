दिल्ली समेत कई राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का खतरा, अमरनाथ यात्रा पर मौसम का 'अटैक'! IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में 3 जुलाई को भारी बारिश संभव है. हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश का अलर्ट है. अगर आप अमरनाथ यात्रा पर आ रहे हैं तो आज मौसम बिगड़ सकता है. यात्रा के दोनों मार्गों (पहलगाम-बालटाल) पर तेज बारिश के आसार बने हुए हैं. इसकी वजह से मार्गों पर फिसलन, लैंडस्लाइड और ठंडी हवाओं का खतरा रहेगा. तापमान एकाएक गिरकर 5-20°C के बीच रह सकता है. यात्रियों को सलाह दी गई है कि खराब मौसम को देखते हुए अपने साथ रेनकोट और गर्म कपड़े अवश्य साथ लेकर चलें.