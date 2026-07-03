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दिल्ली समेत कई राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का खतरा, अमरनाथ यात्रा पर मौसम का 'अटैक'! IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

IMD Monsoon Update 3 July 2026: दिल्ली समेत आज कई राज्यों में मूसलाधार बारिश का खतरा है. अमरनाथ यात्रा पर भी मौसम का 'अटैक' पड़ने की आशंका है! IMD ने इसे लेकर बड़ा अलर्ट जारी किया है. अगर आप बाहर जा रहे हैं तो इस अलर्ट को जरूर पढ़ लें.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 03, 2026, 05:36 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 06:08 AM IST
दिल्ली समेत कई राज्यों में आज मूसलाधार बारिश का खतरा, अमरनाथ यात्रा पर मौसम का 'अटैक'! IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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