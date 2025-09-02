IMD Monsoon Alert: अगले 2 दिन मॉनसून का बरसेगा कहर! सड़कों पर बहेगा सैलाब, मौसम विभाग का बड़ा अलर्ट

3rd September 2025 Weather Update in Hindi: अगर आप कहीं बाहर घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो उसे फिलहाल टाल दें. मौसम के लिहाज से यह हफ्ता काफी खराब रहने वाला है. भारतीय मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, मॉनसून की अति सक्रियता की वजह से 2 से 8 सितंबर तक देशभर में सामान्य से अधिक वर्षा होने की संभावना है. इसके चलते भारी बारिश, बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाएं हो सकती हैं.

बुध-गुरुवार को मॉनसून का बरसेगा कहर!

IMD के निदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा ने बताया कि 3 और 4 सितंबर को जबरदस्त बारिश के आसार हैं. इसे देखते हुए दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और आसपास के राज्यों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. उन्होंने बताया कि इस महीने उत्तर भारत में सामान्य से कहीं अधिक बारिश की संभावना है.

Add Zee News as a Preferred Source

आंकड़ों के अनुसार, हर साल सितंबर में औसतन 167 मिमी वर्षा होती है, लेकिन इस बार यह 100 प्रतिशत से अधिक बढ़ सकती है. लगातार भारी बारिश और पश्चिमी विक्षोभ के कारण जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन, क्लाउडबर्स्ट और बाढ़ जैसी स्थितियां बन रही हैं.

स्थानीय प्रशासन को किया गया अलर्ट

उन्होंने बताया कि सरकार और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट किया गया है ताकि किसी आपदा से निपटा जा सके. हालांकि, दुर्गा पूजा के समय बारिश होगी या नहीं, इसका अनुमान केवल सात दिन पहले ही लगाया जा सकेगा. आईएमडी निदेशक ने कहा कि इस साल उत्तर और पूर्वी भारत में निम्न दबाव की गतिविधि अधिक सक्रिय है, जिससे बारिश का दबाव बढ़ा है.

दिल्ली-एनसीआर में सड़कों पर बहेगा सैलाब!

मौसम विभाग के मुताबिक 3-4 सितंबर को दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में भारी से बहुत भारी वर्षा की संभावना है. इस बारिश की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भूस्खलन- बाढ़ का खतरा है. वहीं राजस्थान के पूर्वी भागों में भी भारी बारिश जारी रहेगी. इस हफ्ते महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गोवा के अलग-अलग इलाकों में भारी बरसात के आसार हैं.

अगले 24 घंटों क्या गुल खिलाएगा मौसम?

प्राइवेट मौसम एजेंसी स्काईमेट वेदर के मुताबिक, अगले 24 घंटे में पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक-दो जगह भारी से बहुत भारी बारिश संभव है, जिससे बादल फटने जैसी स्थिति बन सकती है. इससे कहीं हल्की तो कहीं भारी बरसात हो सकती है.

हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर पंजाब, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, मराठवाड़ा, कोंकण-गोवा और अंडमान-निकोबार द्वीप समूह में तेज बारिश के आसार बन रहे हैं. ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना के कुछ हिस्सों, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर में हो मध्यम से भारी बारिश सकती है.

यूपी-बिहार में हो सकती है हल्की से मध्यम बारिश

अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, गिलगित-बाल्टिस्तान, पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, रायलसीमा, आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु और लक्षद्वीप में हल्की बारिश होने की संभावना है. पश्चिम बंगाल, झारखंड, उत्तर-पूर्व भारत, उत्तर प्रदेश, बिहार, ओडिशा, तटीय महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, केरल और उत्तर आंध्र प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश संभव है.