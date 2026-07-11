Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /देश
  • /पेड़ गिरे, सड़कें हो गईं तबाह, पहाड़ों से मैदान तक कोहराम...आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अलर्ट

पेड़ गिरे, सड़कें हो गईं तबाह, पहाड़ों से मैदान तक कोहराम...आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अलर्ट

IMD Monsoon Alert: देशभर में सक्रिय मॉनसून के चलते यूपी, दिल्ली और पहाड़ी राज्यों समेत कई इलाकों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. IMD ने पहाड़ी क्षेत्रों में लैंडस्लाइड और गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में अचानक बाढ़ का खतरा जताया है.

Written ByShashank Shekhar Mishra
Published: Jul 11, 2026, 07:33 AM IST|Updated: Jul 11, 2026, 07:33 AM IST
पेड़ गिरे, सड़कें हो गईं तबाह, पहाड़ों से मैदान तक कोहराम...आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अलर्ट
Image Credit: IMD Monsoon Alert

About the Author

Shashank Shekhar Mishra

Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एवं घटनाओं को कवर करने का अनुभव है. राजनीति, रक्षा और आटोमोबाइल्स की खबरों में विशेष रूचि के साथ खोजी पत्रकारिता और स्टिंग ऑपरेशन का भी अनुभव है. ज़ी न्यूज में देश-दुनिया की खबरों को लिखने के साथ रियल टाइम डेस्क पर कार्य कर रहे है. शशांक ने इन 5 वर्षों के पत्रकारिता के कैरियर के दौरान टेलीविजन और डिजिटल मीडिया में कार्य करने का अनुभव हासिल किया है. ज़ी न्यूज बतौर सब एडिटर जुड़ने से पहले टाइम्स नाउ नवभारत, जागरण न्यू मीडिया, इनशार्ट्स, जी हिंदुस्तान और न्यूज हेल्पलाइन में सब एडिटर, रिपोर्टर और असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम कर चुके हैं. पढ़ाई-लिखाई की बात करें तो लखनऊ विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन से पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन एंड टीवी जर्नलिज्म किया हैं. शशांक को जिम जाना, एडवेंचर एक्टिविटी करना और नई तकनीक को जानना और समझना बेहद पसंद है. इसके अलावा शशांक को ड्राइव करना और अध्यात्म में भी काफी रुचि हैं. शशांक शेखर मिश्रा उत्तर प्रदेश की राजधानी और नवाबों के शहर के रूप में फेमस लखनऊ से ताल्लुक रखते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
पहले सीरीज गई, अब इज्जत बचाने की चुनौती... इन 3 खिलाड़ियों को बाहर करेंगे कप्तान?
Ind vs Eng15 min ago
2
Astro Tips23 min ago
3
FIFA World Cup 202628 min ago
4
The Odyssey29 min ago
5
crude oil32 min ago