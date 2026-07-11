/पेड़ गिरे, सड़कें हो गईं तबाह, पहाड़ों से मैदान तक कोहराम...आपके राज्य में कैसा रहेगा मौसम? पढ़ें IMD का अलर्ट

IMD Weather Forecast: देश के बड़े हिस्से में मानसून पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है. इंडिया मेटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने अपनी ताजा ऑल इंडिया वेदर समरी में चेतावनी जारी की है कि अगले दो से तीन दिनों में मानसून राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के बाकी हिस्सों को कवर करते हुए पूरे देश में फैल जाएगा. इस वेदर सिस्टम के मजबूत होने से उत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश का दौर शुरू होने वाला है.
IMD के मुताबिक, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में अगले कुछ दिनों तक मूसलाधार बारिश का अनुमान है, जिससे पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड (भूस्खलन) का खतरा बढ़ गया है. मैदानी इलाकों की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में भारी बारिश की संभावना है. वहीं, उत्तर प्रदेश में भी आफत कम नहीं होगी; पश्चिमी यूपी और पूर्वी यूपी में अलग-अलग दिनों में अत्यंत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. इसके अलावा, राजस्थान और जम्मू-कश्मीर में 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली कड़कने की भी आशंका है. मध्य भारत के मध्य प्रदेश और विदर्भ क्षेत्र में भी मॉनसून का उग्र रूप देखने को मिलेगा, जहां कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.
मौसम विभाग ने देश के पश्चिमी और पूर्वोत्तर हिस्सों के लिए सबसे खतरनाक यानी भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में पूरे हफ्ते मूसलाधार बारिश का दौर जारी रहने की उम्मीद है. गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ में भी 50 से 70 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने और भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.
दूसरी तरफ, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में भी हालात बिगड़ सकते हैं. सब-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम और बिहार के कुछ हिस्सों में अत्यंत भारी बारिश की चेतावनी है. असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम समेत पूरे नॉर्थईस्ट में अगले कुछ दिनों तक रुक-रुक कर भारी बारिश होती रहेगी. सबसे बड़ी चिंता की बात ये है कि IMD ने गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तटीय कर्नाटक, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के राज्यों में अचानक बाढ़ का खतरा जताया है. पहले से ही पानी से भरे कैचमेंट एरिया में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में तेजी से पानी भर सकता है.
देशभर में एक्टिव हो रहे इस वेदर सिस्टम को देखते हुए मौसम विभाग ने यात्रियों और आम जनता के लिए विशेष गाइडलाइन जारी की है:
ट्रैफिक और विजिबिलिटी: भारी बारिश के कारण सड़कों पर जलजमाव और विजिबिलिटी बेहद कम हो सकती है, जिससे यातायात बुरी तरह प्रभावित रहेगा. अपनी यात्रा की योजना इसी को ध्यान में रखकर बनाएं.
पहाड़ी रास्तों से बचें: हिमाचल, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर जाने वाले पर्यटक विशेष सावधानी बरतें. तेज बारिश के समय लैंडस्लाइड वाले संवेदनशील रास्तों पर जाने से पूरी तरह बचें.
लोकल एडवाइजरी: स्थानीय प्रशासन और मौसम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की जा रही चेतावनियों को गंभीरता से लें और जलभराव वाले निचले इलाकों से दूर रहें.