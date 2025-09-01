Monsoon Alert: इन राज्यों के लिए अगले 48 घंटे हैं बहुत भारी! पहाड़ों पर बरसेगी 'आफत', देश की राजधानी पर भी खतरा

IMD Weather Prediction September 2025: देश के पहाड़ी राज्यों में मूसलाधार मुसीबत का कहर जारी है. अगस्त में फटते बादलों ने तबाही मचाई तो अब सितंबर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी हो गया है. उफनती नदियों का बढ़ता दायरा सभी को डरा रहा है. हिमाचल प्रदेश में जहां लैंडस्लाइड का दौर जारी है. वहीं का उत्तराखंड की कई नदियों के तेवर बिगड़े हुए हैं. पहाड़ पर हो रही बारिश का सीधा असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है.

कुदरत के कहर से कांप रहे पहाड़

कुदरत के कहर से पहाड़ कांप रहे हैं. सैलाब का शोर लोगों में दहशत भर रहा है. नदियां अपनी हदें लांघ कर अपना दायरा बढ़ा रही हैं. अगस्त खत्म हो गया है. लेकिन मानसून का टेरर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. घाटी हो या पहाड़. मैदान हो या रेगिस्तान हर तरफ बादलों का तांडव परेशानी का सबब बना हुआ है.

जम्मू में तेज बारिश के बाद एक नाला उफान पर आ गया. देखते ही देखते नाले का पानी कई घरों में दाखिल हो गया. इस सैलाब से बचने के लिए पानी में फंसे लोग दीवार पर चढ़ने की कोशिश करने लगे. लेकिन बहाव इतना तेज था कि कुछ ही सेकेंड में पूरी दीवार धमाके के साथ धराशायी हो गई.

दीवार के गिरते ही सैलाब में फंसे लोगों के पांव जमीन से उखड़ गए. मलबे के साथ ये लोग स्कूल कैंपस में जा गिरे. सामने खड़ी बसों का सहारा मिला तो इन लोगों ने किसी तरह अपनी जान बचाई.

बाढ़ में बह गए नदियों के पुल

प्रकृति के प्रकोप से देवभूमि कराह रही है. लगातार हो रही बारिश के चलते नदियां उफान पर है. देर रात चमोली जिले में भारी बारिश के बाद नीति घाटी को 15 गांवों से जोड़ने वाला पुल नदी में बह गया. इस ब्रिज को नीति घाटी की लाइफलाइन माना जाता था लेकिन मौसम की मार से ये लाइफ लाइन कट चुकी है.

पिछले हफ्ते तक कुल्लू और मनाली ब्यास नदी के रौद्राअवतार से त्रस्त थे. अब तेज बारिश के बाद कुल्लू शहर में दहाड़ता हुआ सैलाब दाखिल हो गया है. मोहल्लों में चीख-पुकार मची हुई है...जिनके घर नीचे हैं वहां पानी ने कब्जा जमा लिया है. जो बहुमंजिला इमारत में हैं उन्हें डर है कि कही ये सैलाबी थपेड़े उनके आशियाने को जमीदोज न कर दे.

लगातार हो रही बारिश से उत्तरकाशी के स्यानाचट्टी में हालात बेकाबू होते जा रहे हैं. यमुना नदी का मिजाज बिगड़ा तो पानी पुल के ऊपर से बहने लगा. यमुना किनारों को लांघ कर लोगों के घरों में दाखिल हो गई है. खतरा बढ़ा तो यमुना के किनारे के मकानों को खाली कराया गया.

रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं नदियां

भारी बारिश के चलते यमुना ही नहीं अलकनंदा भी रौद्र रूप धारण कर चुकी है. जीवनादायिनी अलकनंदा लोगों को डरा रही है. नदी किनारे रहने वाले लोगों को चिंता सता रही है कि कहीं उनके अशियाने इस तेज बहाव की चपेट में न आ जाएं. रूद्रप्रयाग और गौरीकुण्ड राजमार्ग पर भारी मलबा आने की वजह से रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है. बारिश के चलते पहाड़ से लगातार बोल्डर गिर रहे हैं. कहीं जमीन धंस रही है तो कही सड़कें पूरी तरह टूट चुकी है.

पौड़ी में अलकनंदा का विकराल रूप देखने को मिल रहा है. अलकनंदा ने एक बार फिर मां धारी के चरण स्पर्श कर लिए हैं. लगातार बढ़ते जलस्तर की वजह से धारी देवी धाम तक पानी पहुंच चुका है.

बादलों की दहाड़ और मौसम की मार से शिमला में भी हालात खराब हैं. देर रात तेज बारिश के बाद कमजोर पेड़ उखड़कर गाड़ियों पर आ गिरे. कई पेड़ ऐसे भी हैं जो कभी भी गिर सकते हैं.

अगले 48 घंटे इन राज्यों के लिए हैं भारी

पहाड़ों पर हो रही बारिश का असर मैदानी इलाकों तक है. हथिनीकुंड बैराज से शुक्रवार शाम करीब 91 हजार क्यूसेक पानी छोड़ा गया है. जिसके चलते यमुना खतरे के निशान को पार कर गई है. और पहाड़ों पर पिछले 48 घंटों से हो रही बारिश इस जलस्तर को और बढ़ाएगी.

मौसम विभाग की मानें तो अगले 48 घंटे उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों और पंजाब पर भारी पड़ने वाले हैं. आज और कल कई जगहों पर खतरा है. मौसम विभाग ने 1 सितंबर के लिए दिल्ली, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. वहीं 2 सितंबर को हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है.

यानि अगले 48 घंटे मौसम का संकट काल है. अगर बादलों ने बेरहमी दिखाई तो पहाड़ पर हालात और बिगड़ सकते हैं...और जब पहाड़ पर हालात खराब होंगे तो नदियों पर असर होगा. जब नदियों पर असर होगा तो मैदान में भी खतरा बढ़ेगा. मतलब अगस्त की अशांति सितंबर में भी सितम बन सकती है.

सितंबर में कैसा रहेगा मॉनसून का हाल?

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने सितंबर में सामान्य से ज़्यादा बारिश का अनुमान लगाया है. साथ ही चेतावनी दी है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के कारण अचानक बाढ़, भूस्खलन और यहां तक कि बादल फटने जैसी घटनाएँ भी हो सकती हैं.

एजेंसी ने कहा कि सितंबर इस महीने में बारिश दीर्घकालिक औसत के 109 प्रतिशत से ज़्यादा होने की उम्मीद है, जिससे पहले से ही चरम मौसम की घटनाओं से जूझ रहे मानसून का मौसम और लंबा खिंच जाएगा. IMD के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने आगाह किया कि भारी बारिश उत्तराखंड में अचानक बाढ़ और भूस्खलन का कारण बन सकती है.

दिल्ली-हरियाणा में आ सकती है बाढ़

इसके साथ ही दिल्ली, दक्षिण हरियाणा और उत्तरी राजस्थान के निचले इलाकों को प्रभावित कर सकती है. उन्होंने कहा कि कई नदियां उत्तराखंड से निकलती हैं. वहां भारी बारिश का मतलब नदियों में बाढ़ है, जिसका असर निचले इलाकों के शहरों और कस्बों पर पड़ेगा."

महापात्र ने बताया कि सितंबर में मानसून के विदा होने की उम्मीद नहीं है. उसकी अब सामान्य वापसी अक्टूबर में होगी. पहले यह 17 सितंबर तक इसके वापस लौटने की उम्मीद थी लेकिन अब यह अक्टूबर तक वापस होगा.