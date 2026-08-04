IMD Alert: मानसून का 'सुपर एक्टिव' फेज शुरू! गर्मी-उमस को कहिए अलविदा, बंगाल की खाड़ी से आ रहे काले बादल, अगले 2 हफ्ते जमकर बरसेंगे बदरा

IMD Weather Update: देश में मानसून की सुस्त पड़ती रफ्तार के बीच मौसम वैज्ञानिकों ने एक बड़ी राहत भरी खबर दी है. हिंद महासागर (Indian Ocean) और बंगाल की खाड़ी में तेजी से बदल रहे मौसमी समीकरणों के चलते भारत में अगले दो हफ्तों (14 दिनों) तक साउथ-वेस्ट मानसून का बेहद मजबूत और एक्टिव फेज देखने को मिलेगा. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि समुद्र की सतह और वायुमंडल में बन रही परिस्थितियां बड़े पैमाने पर भारी बारिश के लिए पूरी तरह अनुकूल हो रही हैं.
क्लाइमेट साइंटिस्ट्स के ताजा विश्लेषण के मुताबिक, मानसून को प्रभावित करने वाला बेहद महत्वपूर्ण फैक्टर 'इंडियन ओशन डाइपोल' (IOD) अभी न्यूट्रल फेज में है. इसका मतलब है कि हिंद महासागर का तापमान फिलहाल किसी बड़े बदलाव को नहीं दर्शा रहा है. हालांकि, इसके बावजूद पूर्वी हिंद महासागर के ऊपर गरज-चमक के साथ बारिश का चक्र काफी तेज है. समुद्र के ऊपर बहने वाली पश्चिमी हवाएं, पश्चिमी प्रशांत महासागर में टाइफून का असर और एल नीनो की वजह से वायुमंडल काफी सक्रिय बना हुआ है.
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हिंद महासागर का आकार छोटा होने के कारण यहां परिस्थितियां बहुत तेजी से बदलती हैं. अगर आने वाले दिनों में एल नीनो मजबूत होता है, तो यह 'पॉजिटिव IOD' को एक्टिवेट कर सकता है. पॉजिटिव IOD एक ऐसा मौसमी पैटर्न है, जो अक्सर भारतीय मानसून पर एल नीनो से पड़ने वाले सूखे या सुस्ती के प्रभाव को बेअसर कर देता है.
मौसम के इस नए बदलाव में एक और दिलचस्प पहलू देखने को मिल रहा है. इंडोनेशिया और उसके जावा द्वीप के आसपास समुद्र की सतह का तापमान धीरे-धीरे ठंडा हो रहा है. यह प्रक्रिया 'सीजनल अपवेलिंग' (समुद्र की गहराई से ठंडे पानी का ऊपर आना) के कारण हो रही है. समुद्र के इस ठंडेपन का असर न केवल इंडोनेशिया के मौसम पर पड़ रहा है, बल्कि यह पूरे इंडो-पैसिफिक रीजन (हिंद-प्रशांत क्षेत्र) के वेदर पैटर्न को बदल रहा है.
भारत में बारिश की गतिविधियों को तेज करने में 'मैडेन-जूलियन ऑसिलेशन' (MJO) की अहम भूमिका होने वाली है. यह एक विशाल वैश्विक मौसमी तरंग है, जो फिलहाल एक ऐसे फेज में प्रवेश कर रही है जो बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी हिस्से में घने बादल बनाने और चक्रवातीय सिस्टम उभारने में मदद करेगा. इसके साथ ही, उत्तर और पूर्व भारत में स्थानीय स्तर पर बारिश लाने वाले मौसमी सिस्टम भी सक्रिय हो रहे हैं. इन सभी कारणों के एक साथ मिलने से अगले दो हफ्तों के दौरान देश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा.
हालांकि हिंद महासागर अभी पूरी तरह से पॉजिटिव IOD में नहीं बदला है, लेकिन मौसम वैज्ञानिक हर पल बदलते समुद्री और वायुमंडलीय संकेतों पर पैनी नजर रख रहे हैं. वैज्ञानिकों का मानना है कि अगस्त और सितंबर 2026 में मानसून की कुल तस्वीर कैसी रहेगी, यह इन्हीं वैश्विक मौसमी कारकों की चाल से तय होगा.