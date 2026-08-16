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आफत की बारिश से कांपे पहाड़, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड का खतरा, ओडिशा में आई बाढ़, जानिए, आज कैसा रहेगा मौसम?

Delhi-NCR Weather Update 16 August 2026: देश में आफत की बारिश से मैदान से लेकर पहाड़ तक कांप रहे हैं. उत्तराखंड-हिमाचल में भारी बरसात से लैंडस्लाइड का खतरा बना हुआ है. वहीं ओडिशा में आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है. आइए, जानते हैं कि आज दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में कैसा मौसम रहने वाला है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 16, 2026, 05:20 AM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:20 AM IST
आफत की बारिश से कांपे पहाड़, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड का खतरा, ओडिशा में आई बाढ़, जानिए, आज कैसा रहेगा मौसम?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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