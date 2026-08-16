/आफत की बारिश से कांपे पहाड़, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड का खतरा, ओडिशा में आई बाढ़, जानिए, आज कैसा रहेगा मौसम?

Pan-India Weather Update 16 August 2026: देश के तमाम राज्यों में मानसून इन दिनों अपने रौद्र रूप में नजर आ रहा है. गुजरात, असम के बाद अब ओडिशा भारी बरसात की वजह से बाढ़ का कहर झेल रहा है. राज्य के 6 जिलों के करीब 500 गांव पानी में डूबे हुए हैं. ढाई लाख से ज्यादा लोग भोजन-पानी बेसिक जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं. पहाड़ों में भी बारिश प्रलय बनकर टूट रही है. पहाड़ खिसकने से लोगों का जान-माल का नुकसान बढ़ रहा है. आइए, जानते हैं कि आज 16 अगस्त को देशभर का मौसम कैसा रहने वाला है.
भारतीय मौसम विभाग (IMD) उत्तर भारत के मैदानी इलाकों से लेकर मध्य और तटीय भारत के राज्यों में आज मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है. उत्तर भारत में आज मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट है. खासकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी हिस्से में आज झमाझम बारिश हो सकती है. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा के बाढ़ प्रभावित तटीय इलाकों में भी तेज बरसात जारी रहेगी.
महाराष्ट्र के कोंकण, मुंबई, गोवा और तटीय कर्नाटक में मध्यम स्तर की बारिश की संभावना है. जबकि, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश होगी.
लगातार बारिश की वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के संवेदनशील पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और भू-धंसाव का खतरा लगातार बना हुआ है. इन राज्यों में नदी-नालों का जलस्तर बढ़ा हुआ है, जिसकी वजह से वहां जाने यात्रियों और स्थानीय लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है.
ओडिशा और पश्चिम बंगाल से सटे तटीय इलाकों में बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के क्षेत्र के कारण तेज हवाओं के साथ बारिश जारी रहने का अनुमान है. समुद्र में ऊंची लहरें उठने की आशंका के चलते मछुआरों को तटीय क्षेत्रों से दूर रहने का एडवाइजरी जारी की गई है.
दिल्ली और आसपास के शहरों में आज दिन की शुरुआत आंशिक रूप से बादलों की आवाजाही के साथ होगी. दोपहर के समय धूप खिलने से उमस का असर महसूस किया जा सकता है. इस दौरान अधिकतम तापमान 36°C के आसपास रहने की संभावना है. वहीं न्यूनतम तापमान 28°C पहुंच सकता है.
पूरा दिन लगभग सूखा निकलेगा लेकिन देर शाम और रात के समय गर्जन के साथ छिटपुट बारिश हो सकती है. बारिश की वजह से दिल्ली-एनसीआर का एयर क्वालिटी इंडेक्स संतोषजनक श्रेणी यानी 70-100 के बीच बना रहने के आसार हैं. निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को शाम या रात के समय यात्रा करते समय जलभराव वाले मार्गों से बचने की सलाह दी गई है. न करें.