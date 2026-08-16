/आफत की बारिश से कांपे पहाड़, उत्तराखंड-हिमाचल में लैंडस्लाइड का खतरा, ओडिशा में आई बाढ़, जानिए, आज कैसा रहेगा मौसम?

Pan-India Weather Update 16 August 2026: देश के तमाम राज्यों में मानसून इन दिनों अपने रौद्र रूप में नजर आ रहा है. गुजरात, असम के बाद अब ओडिशा भारी बरसात की वजह से बाढ़ का कहर झेल रहा है. राज्य के 6 जिलों के करीब 500 गांव पानी में डूबे हुए हैं. ढाई लाख से ज्यादा लोग भोजन-पानी बेसिक जरूरतों के लिए जूझ रहे हैं. पहाड़ों में भी बारिश प्रलय बनकर टूट रही है. पहाड़ खिसकने से लोगों का जान-माल का नुकसान बढ़ रहा है. आइए, जानते हैं कि आज 16 अगस्त को देशभर का मौसम कैसा रहने वाला है.