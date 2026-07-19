/कुदरत का महाअलर्ट! दिल्ली-NCR समेत देश के 20 राज्यों पर मंडराया भारी बारिश का खतरा, आज झमाझम बरसेंगे बादल

IMD Weather Alert 19 July 2026: देशभर में मानसून की सक्रियता के साथ ही मौसम का मिजाज आक्रामक होता जा रहा है. हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर जैसे पहाड़ी राज्यों में हालात नाजुक बने हुए हैं. वहां पर बादल फटने, फ्लैश फ्लड और भूस्खलन के कारण जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 19 जुलाई को दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 20 से अधिक राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया है. आइए आपको बताते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
मौसम विभाग के मुताबिक, 19 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत में एक नया पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव हो गया है, जिसने मानसूनी हवाओं के साथ मिलकर पहाड़ी इलाकों में भारी तबाही मचाई है. इसकी वजह से पहाड़ी राज्यों में मौसम इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक रुख अख्तियार किए हुए है.
IMD के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी सहित 5 प्रमुख जिलों के लिए आज भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. बीते कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण राज्य में 50 से अधिक सड़कें बंद हैं. लगातार बरसात की वजह से हिमाचल में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है. स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सख्त हिदायत दी है.
जम्मू-कश्मीर की बात करें तो कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग के कई इलाकों में भी बादल फटने से अचानक नदियों का जलस्तर बढ़ गया है. मौसम विभाग ने जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और मुजफ्फरबाद के इलाकों में बिजली चमकने और तेज आंधी के साथ भारी बारिश की चेतावनी दी है. तेज बरसात की वजह से ऊंचे पहाड़ी रास्तों पर यातायात प्रभावित हुआ है. खराब मौसम की वजह से अमरनाथ यात्रा मार्गों पर भी निगरानी रखी जा रही है.
दिल्ली-एनसीआर में पिछले कुछ दिनों से सूखी और अत्यधिक उमस भरी गर्मी ने लोगों को बेहाल कर रखा था. हालांकि, आज 19 जुलाई रविवार को मौसम में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. आज आसमान में घने बादल छाए रहेंगे.
मौसम विभाग के अनुसार, आज दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश और आंधी आने की संभावना है. इस दौरान 20-30 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी. अधिकतम तापमान 34°C से 36°C के बीच रहने का अनुमान है, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी.
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि असली राहत सोमवार यानी 20 जुलाई से मिलेगी. सोमवार को पूरे दिल्ली-एनसीआर में मूसलाधार बारिश के आसार हैं. इस दौरान तापमान गिरकर सीधा 29°C तक आ जाएगा.
IMD ने 19 जुलाई के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्सों, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के लिए मूसलाधार बारिश और तूफान का अलर्ट जारी किया है. छत्तीसगढ़ के रायपुर, बिलासपुर और कोरबा में आज तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना है. वहीं, बिहार और पूर्वी यूपी में आकाशीय बिजली गिरने का खतरा जताया गया है.
देश के पूर्वोत्तर राज्यों, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार हो रही बारिश आफत बन चुकी है. अरुणाचल प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते वहां पर जगह-जगह बाढ़ आई हुई है और लैंडस्लाइड हुए हैं. तेज बरसात की वजह से नदियां उफान पर हैं और राज्य के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है.
हालांकि, राजस्थान में इस बार मानसून थोड़ा कमजोर पड़ रहा है और अधिकांश हिस्से सूखे रहेंगे. जबकि कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय है और वहां व्यापक रूप से भारी बारिश जारी रहने की उम्मीद है.
मौसम विभाग ने बाढ़-बारिश के इस माहौल को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने की सलाह दी है. बारिश की वजह से कई इलाकों में जलभराव होने के साथ ही दृश्यता में कमी हो सकती है. इसके साथ ही शहरी इलाकों में ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ सकती है. खराब मौसम के दौरान बिजली के खंभों और पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी गई है.