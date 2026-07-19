/कुदरत का महाअलर्ट! दिल्ली-NCR समेत देश के 20 राज्यों पर मंडराया भारी बारिश का खतरा, आज झमाझम बरसेंगे बादल

IMD के अनुसार, हिमाचल प्रदेश के शिमला, चंबा, कांगड़ा, कुल्लू और मंडी सहित 5 प्रमुख जिलों के लिए आज भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. बीते कुछ दिनों में हुई मूसलाधार बारिश और बादल फटने की घटनाओं के कारण राज्य में 50 से अधिक सड़कें बंद हैं. लगातार बरसात की वजह से हिमाचल में फ्लैश फ्लड और भूस्खलन का खतरा भी लगातार मंडरा रहा है. स्थानीय प्रशासन ने पर्यटकों और नदी किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क रहने और गैर-जरूरी यात्रा से बचने की सख्त हिदायत दी है.