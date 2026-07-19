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कुदरत का महाअलर्ट! दिल्ली-NCR समेत देश के 20 राज्यों पर मंडराया भारी बारिश का खतरा, आज झमाझम बरसेंगे बादल

IMD Monsoon Update 19 July 2026: मौसम विभाग ने कुदरत का महाअलर्ट जारी किया है! दिल्ली-NCR समेत देश के 20 राज्यों पर आज भारी बारिश का खतरा जताया गया है. मौसम विभाग के मुताबिक, आज देश के कई हिस्सों में बादल झमाझम बरसेंगे.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 19, 2026, 06:19 AM IST|Updated: Jul 19, 2026, 06:19 AM IST
कुदरत का महाअलर्ट! दिल्ली-NCR समेत देश के 20 राज्यों पर मंडराया भारी बारिश का खतरा, आज झमाझम बरसेंगे बादल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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