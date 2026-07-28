/आधी आबादी पर मानसून का आफतकाल, गुजरात से राजस्थान तक जलतांडव, कई शहर बने तालाब, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD Monsoon Update 28 July 2026: आधे हिदुस्तान पर इस वक्त मानसून का आफतकाल चल रहा है, गुजरात से लेकर राजस्थान तक जलतांडव देखने को मिल रहा है, भारी बारिश से शहर-शहर पानी का कब्जा देखने को मिल रहा है. देश के कई शहरों में मानसून की मनमर्जी चल रही है. लगातार हो रही बारिश और जलभराव ने शहर-शहर लोगों की मुश्किलें बढ़ा कर रखी है.
राजस्थान के बाडमेर के रिहायशी इलाकों में जलतांडव मचा हुआ है. ऐसा लगता है कि बाजार के बीच नहर बन गई हो. सडकों पर पूरी तरह पानी का कब्जा है. भारी जलभराव के चलते इलाके तालाब में तब्दील हो चुके हैं, गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही हैं.
गुजरात के अहमदाबाद में भी कुछ ऐसा ही हाल है. भारी बारिश के बाद जलभराव से सड़कें नजर नहीं आ रही है. रिहायशी इलाके हो या बाजार, सभी पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं. वहीं महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के बाद नदियों में उफान है. एयरपोर्ट के पास बाणगंगा नदी की बढ़ा जलस्तर खतरे की घंटी बजा रहा है.
अब आज यानी 28 जुलाई के मौसम की बात कर लेते हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, 28 जुलाई को देश के अधिकांश हिस्सों में मानसून सक्रिय रहेगा. उत्तर भारत से लेकर पूर्वोत्तर और तटीय इलाकों तक झमाझम बारिश होगी. साथ ही तेज हवाओं के चलते गर्मी भी छूमंतर हो जाएगी.
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और एनसीआर में आने वाले नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद की बात करें तो आज 28 जुलाई को मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा. दिन में भारी गरज के साथ हवाएं चलने और रात में छिटपुट गरज के साथ बारिश होने की संभावना है. इस दौरान अधिकतम तापमान 31°C और न्यूनतम तापमान 28°C रहने का अनुमान है. बारिश के कारण उमस से लोगों को राहत मिलेगी.
पश्चिमी और पूर्वी यूपी के जिलों जैसे मेरठ, आगरा, लखनऊ, वाराणसी और बिहार के पटना, गया, समस्तीपुर में आज भारी बारिश का पूर्वानुमान है. इस दौरान 80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं. ऐसे में आप सड़क पर चलते हुए अलर्ट रहें और होर्डिंग, खंभों और पेड़ों से दूर रहें.
राजस्थान के जयपुर, उदयपुर, अजमेर सहित अधिकांश हिस्सों में आज तेज आंधी के साथ भारी बरसात के आसार हैं. पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भी व्यापक बारिश की संभावना जताई गई है.
पहाड़ी राज्यों उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज झमाझम बारिश होगी. उत्तराखंड के देहरादून, नैनीताल और हिमाचल प्रदेश के शिमला व मंडी जैसे क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश का अनुमान है. तेज बरसात के साथ ही इन पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का भी खतरा है. लिहाजा, अगर आप आज पहाड़ी इलाकों की यात्रा पर जा रहे हैं तो बेहद सतर्क रहें. थोड़ी सी भी लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है.
जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, अनंतनाग और किश्तवाड़ समेत कई इलाकों में आज तेज बारिश और आंधी का असर रहेगा. पूर्वोत्तर भारत में भी आज जबरदस्त बारिश होगी. पश्चिम बंगाल और झारखंड में आज 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही बारिश भी होगी. महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, मुंबई और गुजरात के तटीय जिलों में मानसून की भारी वर्षा जारी रहेगी. खराब मौसम के चलते मछुआरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है.