/आधी आबादी पर मानसून का आफतकाल, गुजरात से राजस्थान तक जलतांडव, कई शहर बने तालाब, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

जम्मू-कश्मीर के उधमपुर, अनंतनाग और किश्तवाड़ समेत कई इलाकों में आज तेज बारिश और आंधी का असर रहेगा. पूर्वोत्तर भारत में भी आज जबरदस्त बारिश होगी. पश्चिम बंगाल और झारखंड में आज 70 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने के साथ ही बारिश भी होगी. महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र, मुंबई और गुजरात के तटीय जिलों में मानसून की भारी वर्षा जारी रहेगी. खराब मौसम के चलते मछुआरों को समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है.