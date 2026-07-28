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आधी आबादी पर मानसून का आफतकाल, गुजरात से राजस्थान तक जलतांडव, कई शहर बने तालाब, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?

IMD Weather Alert 28 July 2026: देश की आधी आबादी पर मानसून का आफतकाल चल रहा है. गुजरात से लेकर राजस्थान, असम तक जलतांडव मचा हुआ है. तेज बारिश की वजह से कई शहर तालाब के रूप में तब्दील हो गए हैं. आइए, जानते हैं कि देश में आज मौसम कैसा रहेगा?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 28, 2026, 06:10 AM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:10 AM IST
आधी आबादी पर मानसून का आफतकाल, गुजरात से राजस्थान तक जलतांडव, कई शहर बने तालाब, जानें आज कैसा रहेगा मौसम?
Image Credit: फाइल फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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