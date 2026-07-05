/देशभर में मानसून से मचने लगा हाहाकार, मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बरसेंगे बादल; IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

IMD Monsoon Update 5 July 2026: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून लगभग पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. इसके साथ ही गरज-चमक के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं भी चल सकती हैं. कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश की भी उम्मीद है. अगले कुछ दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है. आइए जानते हैं कि देशभर में आज का मौसम कैसा रहने वाला है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, आज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली-एनसीआर और जम्मू-कश्मीर में व्यापक बारिश होने की संभावना है. हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में मानसून के धुंध भरे बादल छाए रहते हैं. वहां पर व्यास नदी के ऊपर बादलों का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है. IMD ने हिमाचल प्रदेश में 5 जुलाई के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 6-7 जुलाई को ऑरेंज अलर्ट जारी कर भारी बारिश, फ्लैश फ्लड, लैंडस्लाइड और जलभराव की चेतावनी दी है.
#WATCH | Mandi, Himachal Pradesh: Drone visuals from Mandi capture monsoon mist drifting over the Beas River, with thick clouds wrapping the surrounding hills, reflecting the beauty of the rainy season.
The IMD has issued a Yellow Alert for July 4 and 5, indicating the… pic.twitter.com/XvRxoC7ZaH
— ANI (@ANI) July 4, 2026
वहीं मुंबई में भारी बारिश का दौर जारी है. वसई-विरार नगर निगम के फायर अधिकारी विशाल शिरके ने बताया कि पिछले 4-5 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. इसकी वजह से इलाके में कई पेड़ गिर गए और घरों में पानी घुस गया है. फंसे लोगों को निकालने की कोशिश हो रही है.
उन्होंने बताया कि शनिवार देर रात से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं. करीब 14-15 लोगों को बचाया गया. कंट्रोल रूम पर कॉल्स की भारी भीड़ है. लोगों से सतर्क रहने और बिना वजह बाहर की यात्रा से परहेज करने को कहा जा रहा है.
#WATCH | Maharashtra: Vishal Shirke, Fire Officer, Vasai-Virar City Municipal Corporation, says, "We have been dealing with continuous rainfall—which has been ongoing for 4-5 days—and a significant surge in intensity since yesterday. We received numerous reports of fallen trees,… https://t.co/iaCGe6hUK8 pic.twitter.com/1LfBZOleM7
— ANI (@ANI) July 4, 2026
IMD ने 5 जुलाई को मुंबई, वसई-विरार, ठाणे और पालघर में भारी से अत्यधिक भारी बारिश का अंदेशा जताते हुए रेड अलर्ट जारी किया है. इसके साथ ही गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पूर्वोत्तर भारत और तटीय कर्नाटक आदि में भी बारिश जारी रहेगी.
मानसून सीजन शुरू होने से चारधाम यात्रा पर भी फर्क पड़ा है. यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर मौसम लगातार चुनौतीपूर्ण बना हुआ है. IMD के अनुसार, अगले कुछ दिनों में उत्तराखंड में आंशिक से सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे. कई जगहों पर एक-दो बार बारिश या गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग का कहना है कि बारिश की वजह से भूस्खलन और सड़क ब्लॉकेज की आशंका बनी हुई है. जिसकी वजह से यात्रा में रुकावट आ सकती है और जनहानि भी हो सकती है. मौसम वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि यात्रा शुरू करने से पहले लोग मौसम अपडेट जरूर चेक कर लें और उसके हिसाब से ही अपना सफर शुरू करें.
अमरनाथ यात्रा के मौसम की बात करें तो मौसम विभाग ने आज जम्मू-कश्मीर में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश का अनुमान लगाया है. साथ ही, अगले कुछ दिनों में भारी बारिश की संभावना जताई है, जिससे रास्ते फिसलन भरे हो सकते हैं. प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. श्रद्धालुओं से अपील की गई है कि वे ग्रिप वाले जूते पहनकर ही यात्रा पर निकलें और रेनकोट साथ में जरूर रखें.
दिल्ली-एनसीआर में 5 जुलाई को आमतौर पर बादल छाए रहेंगे. दिन में बहुत हल्की से हल्की बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की संभावना है. IMD के मुताबिक, आज अधिकतम तापम 33-35 डिग्री और न्यूनतम 27-29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है. कई जगहों पर हल्की बारिश के आसार हैं. कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश भी हो सकती है.