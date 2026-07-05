/देशभर में मानसून से मचने लगा हाहाकार, मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बरसेंगे बादल; IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

IMD Monsoon Update 5 July 2026: देशभर में दक्षिण-पश्चिम मानसून लगभग पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. भारत मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, आज उत्तर भारत के अधिकतर इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं. इसके साथ ही गरज-चमक के साथ 30-40 किमी/घंटा की रफ्तार वाली हवाएं भी चल सकती हैं. कई जगहों पर हल्की बारिश और कुछ स्थानों पर मध्यम स्तर की बारिश की भी उम्मीद है. अगले कुछ दिनों में बारिश की तीव्रता बढ़ सकती है. आइए जानते हैं कि देशभर में आज का मौसम कैसा रहने वाला है.