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देशभर में मानसून से मचने लगा हाहाकार, मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बरसेंगे बादल; IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट

IMD Weather Alert 5 July 2026: देशभर में बारिश का दौर तेज हो गया है. मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में आज जमकर बादल बरसेंगे. इसे देखते हुए IMD ने अलर्ट जारी किया है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 05, 2026, 06:33 AM IST|Updated: Jul 05, 2026, 06:36 AM IST
देशभर में मानसून से मचने लगा हाहाकार, मुंबई, हिमाचल, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में बरसेंगे बादल; IMD ने जारी किया बड़ा अलर्ट
Image Credit: AI निर्मित फोटोSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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