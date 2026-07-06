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मानसून का मुंबई में कहर! आज भी भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

IMD Weather Alert 6 July 2026: मानसून ने मुंबई में कहर मचा रखा है. पिछले 3 दिनों से जारी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है. आज भी शहर में भारी बारिश का अलर्ट है, जिसे देखते हुए स्कूल-कॉलेज बंद किए गए हैं. आइए जानते हैं कि आपके शहर में आज का मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 06, 2026, 05:54 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 05:56 AM IST
मानसून का मुंबई में कहर! आज भी भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम
Image Credit: मुंबई में भारी बरसात में गिरा पेड़Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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