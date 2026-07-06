/मानसून का मुंबई में कहर! आज भी भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

IMD Monsoon Update 6 July 2026: मानसून ने एंट्री के साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सो में कहर मचाना शुरू कर दिया है. वहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. जिससे मुंबई शहर के अधिकांश हिस्से पानी में डूबे हुए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज यानी 6 जुलाई के लिए भी भारी बारिश और तेज हवाओं का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इसे देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सोमवार के लिए मुंबई के सभी सरकारी, निजी और BMC के स्कूल-कॉलेज बंद रखने का एलान किया है. BMC ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है.