/मानसून का मुंबई में कहर! आज भी भारी बारिश का अलर्ट, स्कूल-कॉलेज बंद; जानिए आपके शहर में कैसा रहेगा आज का मौसम

IMD Monsoon Update 6 July 2026: मानसून ने एंट्री के साथ ही देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सो में कहर मचाना शुरू कर दिया है. वहां पर पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है. जिससे मुंबई शहर के अधिकांश हिस्से पानी में डूबे हुए हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज यानी 6 जुलाई के लिए भी भारी बारिश और तेज हवाओं का 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इसे देखते हुए बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने सोमवार के लिए मुंबई के सभी सरकारी, निजी और BMC के स्कूल-कॉलेज बंद रखने का एलान किया है. BMC ने कहा कि छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह एहतियाती कदम उठाया गया है.
BMC के बयान में कहा गया, 'मौसम पूर्वानुमान को देखते हुए और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर 6 जुलाई 2026, सोमवार को मुंबई में सभी सरकारी, निजी और बृहन्मुंबई महानगरपालिका के स्कूलों व कॉलेजों के लिए छुट्टी घोषित की जाती है. हालांकि BMC ने स्पष्ट किया कि सरकारी और निजी कार्यालय सामान्य रूप से खुलेंगे.'
ठाणे के जिला कलेक्टर श्रीकृष्णाथ पांचाल ने भी घोषणा की कि 6 जुलाई को जिले में आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, प्राथमिक और माध्यमिक स्कूल बंद रहेंगे. नवी मुंबई नगर निगम (NMMC) ने भी लगातार बारिश को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए सोमवार को सभी स्कूल बंद करने का ऐलान किया. नवी मुंबई की महापौर सुजाता पाटिल और NMMC आयुक्त कैलास शिंदे ने नागरिकों से अपील की कि वे बिना बेहद जरूरी काम के घर से बाहर न निकलें.
NMMC ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा, 'भारी बारिश की संभावना को देखते हुए छात्रों की सुरक्षा के लिए सोमवार 6 जुलाई को सभी स्कूल बंद रखने का फैसला लिया गया है. NMMC ने लोगों से अपील करते हुए लिखा, 'तेज हवाओं के कारण पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं. इसलिए नागरिकों से अनुरोध है कि वे पेड़ों के नीचे न खड़े हों और अपने वाहन भी पेड़ों के नीचे न पार्क करें. जो इमारतें NMMC द्वारा खतरनाक घोषित की गई हैं या खतरनाक हालत में हैं, उन्हें तुरंत खाली कर दिया जाए ताकि कोई दुर्घटना न हो.'
IMD के अनुसार, मुंबई में सोमवार को भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिसके चलते प्रशासन ने शैक्षणिक संस्थानों को बंद करने का फैसला लिया. इस बीच, रविवार को पूरे दिन मुंबई में तेज बारिश जारी रही. BMC के अनुसार, 5 जुलाई शाम 6 बजे तक 24 घंटे में शहर में 265 मिमी से ज्यादा और उपनगरों में 227 मिमी से ज्यादा बारिश दर्ज की गई. जिला प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक, सबसे ज्यादा बारिश गगनबावड़ा में 143.1 मिमी, भुदरगढ़ में 85.9 मिमी, राधानगरी में 81 मिमी और अजरा में 67.6 मिमी दर्ज की गई. भारी बारिश के कारण जिले में 7 सड़कों पर यातायात प्रभावित हुआ.
दिल्ली-NCR की बात करें तो 6 जुलाई को क्षेत्र में बादल छाए रहेंगे. IMD ने पूर्वानुमान जताया है कि कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की बारिश के साथ गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं. इस दौरान भारी उमस बनी रहेगी, जिससे कूलर के आगे बैठने के बावजूद पसीना नहीं सूखेगा. आज अधिकतम तापमान 31-33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26-28 सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है. सुबह-शाम हल्की बारिश से गर्मी से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव हो सकता है.
उत्तर भारत के अन्य राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज मानसून सक्रिय रहेगा. इन क्षेत्रों में हल्की से भारी स्तर की बारिश हो सकती है. इसके साथ ही गरज-चमक के साथ आंधी आने की भी संभावना है.
हिमाचल और उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्यों में कहीं-कहीं बहुत भारी बारिश हो सकती है. इसकी वजह से भूस्खलन और नदियों में जल स्तर बढ़ने का खतरा है. निचले क्षेत्रों में छिटपुट भारी बारिश के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं. कुल मिलाकर पूरे उत्तर भारत में आज का मौसम नम और अस्थिर रहेगा.