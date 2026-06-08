/दिल्ली से राजस्थान तक झुलसाएगी लू, आकाश से बरसेगी आग, इन इलाकों में बारिश मचाएगी तबाही; जानें मौसम अपडेट

IMD Weather Update 8 June 2026: भारत के लोग इन दिनों अजब-गजब मौसम का सामना कर रहे हैं. दक्षिण भारत में जहां दक्षिण-पश्चिम मानसून की वजह से बारिश का दौर शुरू हो चुका है. वहीं उत्तर भारत में प्रचंड गर्मी और लू का कहर जारी है. भारत मौसम विभाग (IMD) ने 8 जून यानी आज सोमवार के लिए मौसम अलर्ट जारी किया है, जिसे आपको जानना चाहिए.
IMD के मुताबिक, आज 8 जून को दिल्ली-एनसीआर में आसमान मुख्य रूप से साफ रहेगा. इस दौरान अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, जो सामान्य से 1-3 डिग्री अधिक होगा. न्यूनतम तापमान भी सामान्य से ऊपर रहने के आसार हैं. यानी कि रातों में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी. हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी राजस्थान में लू का अलर्ट जारी किया गया है.
मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार, मैदानी इलाकों में जब अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस या उससे अधिक हो और सामान्य से 4.5 डिग्री ऊपर चला जाए, तो लू की स्थिति मानी जाती है. देश के अन्य उत्तरी राज्यों में भी यही स्थिति बनी हुई है.
पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 9 जून से और पूर्वी-उत्तर प्रदेश में भी लू की चेतावनी जारी की गई है. राजस्थान के श्रीगंगानगर में शनिवार को 44.3 डिग्री तापमान दर्ज किया गया था और आज भी वहां पर ऐसे ही हालात रह सकते हैं. अनुमान जताया गया है कि 10 जून तक उत्तर-पश्चिम भारत में तापमान 2-3 डिग्री और बढ़ सकता है.
मौसम विभाग के मुताबिक, एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तरी हिमालय में सक्रिय हो रहा है. इसके प्रभाव की वजह से 11 जून के आसपास बादल छा सकते हैं, जिससे हल्की बारिश के आसार बने हुए हैं. फुहारों के साथ ही ठंडी हवाएं भी चल सकती हैं.
उधर, दक्षिण भारत में मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है. IMD ने मानसून के पश्चिम-मध्य बंगाल की खाड़ी, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ने की पुष्टि की. 8 जून को यह महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर के और हिस्सों में फैलने वाला है.
मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक में 8, 9 और 10 जून को अत्यधिक भारी बारिश रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसकी वजह से वहां पर भारी बारिश, बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका रहेगी. केरल और लक्षद्वीप में भी व्यापक बारिश के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मछुआरों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है.