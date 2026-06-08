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दिल्ली से राजस्थान तक झुलसाएगी लू, आकाश से बरसेगी आग, इन इलाकों में बारिश मचाएगी तबाही; जानें मौसम अपडेट

Today's Weather Update 8 June 2026: आज दिल्ली से राजस्थान तक लू लोगों को झुलसाने वाली है. आकाश से एकदम आग जैसी बरसेगी, जिसके चलते लोगों के लिए दोपहर में निकलना मुश्किल हो सकता है. हालांकि कई राज्यों में मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है और आज वहां पर बारिश कहर मचा सकती है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 08, 2026, 05:27 AM IST|Updated: Jun 08, 2026, 05:27 AM IST
दिल्ली से राजस्थान तक झुलसाएगी लू, आकाश से बरसेगी आग, इन इलाकों में बारिश मचाएगी तबाही; जानें मौसम अपडेट
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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