/दिल्ली से राजस्थान तक झुलसाएगी लू, आकाश से बरसेगी आग, इन इलाकों में बारिश मचाएगी तबाही; जानें मौसम अपडेट

मौसम विभाग ने तटीय कर्नाटक में 8, 9 और 10 जून को अत्यधिक भारी बारिश रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसकी वजह से वहां पर भारी बारिश, बाढ़ और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन की आशंका रहेगी. केरल और लक्षद्वीप में भी व्यापक बारिश के साथ बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. मछुआरों को अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी गई है.