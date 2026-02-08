Advertisement
Weather Update: सर्दी खत्म या मौसम अभी देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?

Weather Update: सर्दी खत्म या मौसम अभी देगा भयंकर सितम, अगले 7 दिन कैसा रहेगा वेदर, IMD ने क्या बताया?

IMD weather alert: मौसम विभाग ने सोमवार से शुरू हो रहे हफ्ते में मौसम की संभावित हलचल का हाल बताया है. इस दौरान क्या उत्तर भारत खासकर दिल्ली और आस-पास से सर्दी, टाटा बाय बाय करेगी या यूटर्न मारकर सिहरन का अहसान कराएगी, इसकी चर्चा हो रही है.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Feb 08, 2026, 11:39 PM IST
Imd weather update: आईएमडी (IMD) ने मौसम के मिजाज की पड़ताल करके पूरे हफ्ते यानी अगले सात दिनों का हाल बताया है. आईएमडी ने अपने बुलेटिन में कहा, 'उत्तर भारत में एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण अब मौसम में बड़ा बदलाव आएगा. मौसम विभाग ने इसके साथ ही पर्वतीय प्रदेशों यानी पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश के साथ-साथ भारी बर्फबारी का अनुमान लगाया है. आइए जानते हैं, देश के मौसम का हाल.

सर्दी खत्म या मौसम लेगा यू-टर्न, जानिए देश के मौसम का हाल

फरवरी के बाकी दिनों के लिए मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में ये भी बताया था कि दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में 9 और 10 फरवरी को सर्द हवाएं चलेंगी. वहीं उत्तर भारत में आंशिक बादलों की आवाजाही के साथ हल्की सी धुंध छाने के साथ तापमान में गिरावट हो सकती है. इसके साथ ही सात राज्यों में बेहद घने कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है. 

आगे 11 फरवरी को जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है. यानी तीनों पहाड़ी राज्यों में एक बार मौसम यू-टर्न मारने वाला है. इसका सीधा असर नीचे के मैदानों जैसे दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब के अलावा आस-पास के अन्य इलाकों में भी पड़ेगा. 10 फरवरी को जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में बिजली गिरने के साथ शीत लहर चलने के साथ-साथ बारिश और बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है.  

पश्चिम बंगाल की बात करें तो वहां अभी ठंड का असर बरकरार रहेगा. अगले तीन दिन तापमान सामान्य से नीचे रहने की संभावना है. 12 तारीख से लोगों को आंशिक राहत मिल सकती है, क्योंकि तापमान में दो से तीन डिग्री की बढ़ोतरी होने का अनुमान जताया गया है. वहीं अगले 7 दिनों तक राज्य में मौसम शुष्क बना रहेगा. कोलकाता में शनिवार-रविवार को ठंड का असर देखने को मिला. न्यूनतम तापमान सामान्य से दो डिग्री सेल्सियल कम रहा.

सोमवार को कैसा रहेगा मौसम. टुडे वेदर अपडेट

दिल्ली-एनसीआर में 9 फरवरी 2026 को हल्की बदरी छाएगी. अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने का अनुमान लगाया गया है. 10 और 11 को भी मौसम कमोबेश ऐसा रह सकता है. यानी अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 डिग्री रहने के आसार हैं. अगले 48 घंटों की बात करें को 9 और 10 फरवरी को यूपी में सुबह और रात के समय घना से बहुत घना कोहरा छाए रहने की भविष्यवाणी जारी की गई है.

बिहार के मौसम की बात करें तो बिहार में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है. सोमवार से मंगलवार तक बर्फीली हवाओं का असर रह सकता है. यानी दिल्ली की तरह सुबह और शाम को ज्यादा ठंड महसूस हो सकती है.

राजस्थान में 11 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा. इसके साथ ही तापमान में आंशिक बढ़ोतरी होने का अनुमान है. राज्य के अधिकांश भागों में अगले तीन से चार दिन तापमान में आंशिक बढोतरी जारी रहेगी.

मध्य प्रदेश में भी दो दिन अभी सुबह-शाम सर्दी अपनी मौजूदगी का अहसास कराएगी. 

ओवर आल बात करें तो पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 9 से 11 फरवरी के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में बारिश और बर्फबारी  दोनों काफी हद तक होने की संभावना है. वहीं मौसम विभाग के मुताबिक देश के शेष हिस्सों में अगले सात दिनों के दौरान कोई महत्वपूर्ण मौसम गतिविधि संभावित नहीं है. यानी सुबह-शाम अभी सर्दी पीछा छोड़ने वाली नहीं है. दिन में जरूर तेज धूप से कई राज्यों में राहत रहेगी.

About the Author
author img
Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

Weather

