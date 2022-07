Weather Update: उत्तर भारत के इन राज्यों में बारिश से हाहाकार, यहां रेड अलर्ट जारी; IMD ने दी चेतावनी

IMD Prediction For Rainfall In Many States: भारी बारिश (Heavy Rainfall) ने कई राज्यों में कहर मचा रखा है. इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने बारिश को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने कई राज्यों में हल्की से मध्यम और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान जताया है. प्रशासन ने भी अलग-अलग विभागों को अलर्ट रहने के लिए कहा है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले कुछ दिनों में उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में मध्यम से भारी बारिश हो सकती है. आज (19 जुलाई से) राज्य में बारिश की संभावना है और ये 21 जुलाई तक उत्तर प्रदेश के अधिकतर इलाकों में जारी रह सकती है. यूपी के अलावा उत्तराखंड (Uttarakhand), राजस्थान (Rajasthan), जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh), मणिपुर (Manipur), मिजोरम (Mizoram), त्रिपुरा (Tripura), नगालैंड (Nagaland), मेघालय (Meghalaya) और असम (Assam) में भी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है.

मौसम विभाग ने दी ये चेतावनी

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले 2 दिनों के दौरान जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है. वहीं, पश्चिम राजस्थान के भी कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में भी मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई गई है.

पूर्वोत्तर में है बारिश की संभावना

आईएमडी के मुताबिक, शनिवार तक अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. आईएमडी ने लोगों को चेतावनी दी है कि कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें.

उत्तराखंड में भारी बारिश का रेड अलर्ट

गौरतलब है कि उत्तराखंड में मौसम को लेकर रेड अलर्ट जारी है. उत्तराखंड मौसम विभाग ने आज (मंगलवार को) से कुमाऊं के पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया है. इसको लेकर आईएमडी ने पूरे राज्य में रेड अलर्ट जारी कर दिया है. इसके साथ ही सभी को सावधान रहने की हिदायत भी दी है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी मौसम विभाग की चेतावनी को देखते सभी विभागों को अलर्ट पर रखते हुए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं.

