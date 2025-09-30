Advertisement
इंतजार हुआ खत्म! IMD का बड़ा अलर्ट; जम्‍मू-कश्मीर में सीजन की पहली बर्फबारी की हुई भविष्यवाणी, जानें डेट

When Will Jammu And Kashmir First Snowfall: आईएमडी कश्मीर ने जम्मू और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में 5 से 7 अक्टूबर, 2025 के बीच 2025-2026 सीज़न की पहली बर्फबारी की भविष्यवाणी की है. इस शुरुआती बर्फबारी से क्षेत्र के शीतकालीन पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.

Written By  Syed Khalid Hussain|Last Updated: Sep 30, 2025, 02:31 PM IST
Jammu And Kashmir First Snowfall Date: आईएमडी कश्मीर ने जम्मू और कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में 5 से 7 अक्टूबर, 2025 के बीच 2025-2026 सीज़न की पहली बर्फबारी की भविष्यवाणी की है. इस शुरुआती बर्फबारी से क्षेत्र के शीतकालीन पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. कश्मीर घाटी 2025-2026 की सर्दियों की अपनी पहली बर्फबारी की तैयारी कर रही है. यह घटना मुख्य रूप से एक प्रबल पश्चिमी विक्षोभ (WD) के कारण हो रही है, जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होने वाला एक निम्न-दाब तंत्र है जो आमतौर पर उत्तर-पश्चिम भारत में वर्षा लाता है.

श्रीनगर स्थित मौसम विभाग के नवीनतम अपडेट के आधार पर इस सीज़न की पहली बर्फबारी की भविष्यवाणी की गई है. इसमें कहा गया है कि 5-6 अक्टूबर, 2025 को गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग जैसे लोकप्रिय स्थलों और ज़ोजिला दर्रे के आसपास के इलाकों सहित ऊंचाई वाले इलाकों में पहली हल्की से मध्यम बर्फबारी होने की उम्मीद है. पहाड़ी इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी से गुलमर्ग जैसे स्की रिसॉर्ट को फायदा होगा, लेकिन ज़ोजिला जैसे दर्रे बाधित हो सकते हैं. पश्चिमी विक्षोभ लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों को भी प्रभावित करेगा और इसी तरह की बर्फबारी होगी.

5-6 अक्टूबर को बर्फबारी के साथ तापमान में उल्लेखनीय गिरावट आने का अनुमान है और  7 अक्टूबर तक घाटी में न्यूनतम तापमान 5-8°C तक गिर जाएगा. यह शुरुआती बर्फबारी कश्मीर के दम तोड़ते पर्यटन क्षेत्र के लिए एक अच्छी खबर है. बर्फबारी से मनोरम दृश्य बनते हैं जो सर्दियों के अद्भुत अनुभव की तलाश में पर्यटकों को आकर्षित करते हैं.

बर्फबारी की जल्द घोषणा से हलचल मचने की उम्मीद है, जिससे होटलों, हाउसबोट और शीतकालीन खेल संचालकों की बुकिंग में वृद्धि होगी. शुरुआती बर्फबारी से शीतकालीन पर्यटन सीजन जल्दी शुरू होने में मदद मिलती है, जिससे स्कीइंग और स्नोबोर्डिंग जैसे शीतकालीन खेलों के लिए लंबा समय मिलता है, जो एक प्रमुख आकर्षण हैं.

लंबे समय तक बर्फबारी की संभावना के साथ और लगातार सर्दियों के मौसम के कारण, अधिकारियों को पर्यटकों के आगमन में वृद्धि की उम्मीद है, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व उत्पन्न होगा, जिस पर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद विनाशकारी प्रभाव पड़ा था.

मौसम मॉडल गुलमर्ग सोनमर्ग और अन्य ऊंचाई इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना का संकेत दे रहे हैं, जिससे यह मनोरम दृश्य सर्दियों के अद्भुत नज़ारे में बदल सकता है. निचले इलाकों में तापमान और बर्फबारी की तीव्रता के आधार पर बारिश या हल्की बर्फबारी हो सकती है.

स्थानीय अधिकारियों ने निवासियों और पर्यटकों से ठंड के मौसम और यात्रा में संभावित व्यवधानों के लिए तैयार रहने का आग्रह करते हुए सलाह जारी की है, खासकर उन पहाड़ी इलाकों में जहाँ बर्फबारी के कारण सड़कें बंद होने की संभावना है. मौसम विभाग ने भी सलाह दी है कि जैसे-जैसे विक्षोभ निकट आता है, निगरानी अपडेट जारी किए जाएँ, क्योंकि मौसम का मिजाज बदल सकता है.

राजदान टॉप, सिंथन टॉप, ज़ोजिला दर्रा, पीर की गली और मार्गन टॉप जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी की संभावना है, जिससे सड़कें बंद हो सकती हैं और यात्रा बाधित हो सकती है. गुलमर्ग, सोनमर्ग, गुरेज घाटी के मैदानी इलाकों, दूधपथरी जैसे लोकप्रिय स्थलों में मध्यम बर्फबारी की उम्मीद है. और तोसा मैदान, इन इलाकों को सुरम्य शीतकालीन परिदृश्यों में बदल देते हैं. यह मौसमी घटना इस क्षेत्र में सर्दियों के आधिकारिक आगमन का प्रतीक है, जिससे निवासियों और पर्यटकों को आने वाले ठंडे दिनों के लिए तैयार रहने के लिए प्रेरित किया जाता है.

Syed Khalid Hussain

IMD

;