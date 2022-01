Weather Alert: कड़ाके की सर्दी के बीच बढ़ी मुश्किल; छाई कोहरे की चादर; इन राज्यों में होगी बारिश

नई दिल्ली: ठंड (Cold) के बीच बारिश (Rainfall) भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने संभावना जताई है कि अगले दो से तीन दिन दिल्ली (Delhi) समेत भारत के कई राज्यों में बारिश होगी. इस दौरान जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) और अन्य पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी (Snowfall) भी देखने को मिल सकती है. हालांकि दिल्ली में न्यूनतम तापमान (Minimum Temperature) सामान्य से अधिक दर्ज किया गया है.

मौसम विभाग के अनुसार, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट-बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में अगले दो दिन बारिश और बर्फबारी हो सकती है. वहीं पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान में इस दौरान बारिश हो सकती है. वहीं 22 से 24 जनवरी के बीच बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश हो सकती है.

Forecast & Warnings dated 20.01.2022:

i) Isolated to scattered rainfall/snowfall very likely over Jammu, Kashmir, Ladakh, Gilgit-Baltistan & Muzaffarabad, Himachal Pradesh & Uttarakhand during next 2 days and increase thereafter with pic.twitter.com/LZLrj4Dioi

— India Meteorological Department (@Indiametdept) January 20, 2022