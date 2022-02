अगले 5 दिन इन राज्यों में होगी बारिश, छाए रहेंगे बादल; IMD ने किया अलर्ट

नई दिल्ली: एक तरफ जहां सर्दी कम होना शुरू हो गई है तो दूसरी तरफ बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अनुमान जताया है कि 3 मार्च तक उत्तर-पश्चिमी भारत में हल्की से मध्यम बारिश होगी. वहीं पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के भी आसार हैं.

मौसम विभाग के मुताबिक, 28 फरवरी से 3 मार्च के बीच पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा इन इलाकों में बर्फबारी होने की भी संभावना है. वहीं 2 मार्च को उत्तर-पश्चिम भारत के आसपास के मैदानी इलाकों में भी बारिश हो सकती है. इस दौरान पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में बारिश होगी.

It is very likely to cause isolated to scattered light/moderate rainfall/snowfall over Western Himalayan Region during 28th Feb-03rd March, 2022 and isolated light rainfall over adjoining plains of northwest India on 02nd March, 2022. pic.twitter.com/iGz6Hi5kbr

— India Meteorological Department (@Indiametdept) February 26, 2022