अगले 4 दिन में कंपा देगी शीत लहर, रहें अलर्ट; बचाव के लिए IMD ने जारी की गाइडलाइंस

नई दिल्ली: दिसंबर महीने के बीतने के साथ ही देश में शीत लहर (Cold Wave) का कहर बढ़ता जा रहा है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) ने मौसम (Weather) को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग (IMD) के मुताबिक, अगले 3-4 दिनों में शीत लहर लगभग पूरे उत्तर भारत को अपनी चपेट (Cold Wave In North India) में ले लेगी. मौसम विभाग ने इसके लिए गाइडलाइंस (IMD Guidelines) जारी की हैं.

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 दिनों के दौरान जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), उत्तराखंड (Uttarakhand), पंजाब (Punjab), हरियाणा (Haryana) और चंडीगढ़ (Chandigarh) में शीत लहर या गंभीर शीत लहर (Severe Cold Wave) चलेगी. इसके अलावा अगले 3 दिनों के दौरान गुजरात (Gujarat) में, अगले 5 दिनों में उत्तरी राजस्थान (North Rajasthan) में और 19 से 21 दिसंबर के दौरान पश्चिमी उत्तर प्रदेश (Western Uttar Pradesh) में शीत लहर का प्रभाव दिखेगा.

Impact expected and action suggested due to Cold Wave/Severe Cold Wave conditions over J & K, HP, Uttarakhand, Punjab, Haryana, Chandigarh during next 4 days; over Gujarat State during next 3 days ; over north Rajasthan next 5 days and over West UP during 19th-21st Dec. pic.twitter.com/FL9T4qb62o

— India Meteorological Department (@Indiametdept) December 17, 2021