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गुजरात में भारी बारिश का कहर, 14 जिलों में रेड अलर्ट के साथ स्कूलों में छुट्टी, सूरत में घरों में रहने की हिदायत; जानिए देशभर का मौसम

IMD Rain Alert 1 August 2026: गुजरात में भारी बारिश कहर ढहा रही है. राज्य के 14 जिलों में आज तेज बरसात की आशंका में रेड अलर्ट जारी किया गया है. इसके साथ ही इन जिलों के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. सूरत में लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी गई है. आइए, जानते हैं कि देशभर में आज का मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 01, 2026, 06:03 AM IST|Updated: Aug 01, 2026, 06:03 AM IST
गुजरात में भारी बारिश का कहर, 14 जिलों में रेड अलर्ट के साथ स्कूलों में छुट्टी, सूरत में घरों में रहने की हिदायत; जानिए देशभर का मौसम

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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