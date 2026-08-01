/गुजरात में भारी बारिश का कहर, 14 जिलों में रेड अलर्ट के साथ स्कूलों में छुट्टी, सूरत में घरों में रहने की हिदायत; जानिए देशभर का मौसम

IMD Monsoon Alert 1 August 2026: मानसून के रौद्र रूप ने देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर रखा है. गुजरात में बीते दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश लगातार विकराल रूप अपनाए हुए है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताते हुए राज्य के 14 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इस अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को सतर्क करते हुए लोगों के बचाव-राहत के लिए युद्ध स्तर पर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं.