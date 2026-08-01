/गुजरात में भारी बारिश का कहर, 14 जिलों में रेड अलर्ट के साथ स्कूलों में छुट्टी, सूरत में घरों में रहने की हिदायत; जानिए देशभर का मौसम

IMD Monsoon Alert 1 August 2026: मानसून के रौद्र रूप ने देश के पश्चिमी और उत्तरी हिस्सों में जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर रखा है. गुजरात में बीते दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश लगातार विकराल रूप अपनाए हुए है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए मौसम विभाग (IMD) ने अगले 24 घंटों में अत्यधिक भारी बारिश की आशंका जताते हुए राज्य के 14 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है. इस अलर्ट को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासनिक मशीनरी को सतर्क करते हुए लोगों के बचाव-राहत के लिए युद्ध स्तर पर इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं.
गुजरात के सूरत, नवसारी, वलसाड, जूनागढ़, जामनगर और डांग जैसे जिलों में स्थिति बेहद नाजुक बनी हुई है. सूरत में बारिश और बाढ़ जैसी स्थिति को देखते हुए स्थानीय प्रशासन ने बेहद सख्त चेतावनी जारी की है. राज्य की बड़ी नदियां और बांध खतरे के निशान के करीब या उससे ऊपर बह रहे हैं. कई निचले इलाकों में 3 से 4 फीट तक पानी भर जाने के कारण यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है.
प्रशासन ने नागरिकों से अगले 24 घंटे तक बिना किसी अत्यावश्यक कार्य के घरों से बाहर न निकलने की अपील की है. वहीं, निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ की आशंका देखते हुए सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा रहा है.
राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर भारी बारिश से प्रभावित जिलों में सभी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है. इसके साथ ही NDRF और SDRF की टीमों को जलभराव और बाढ़ प्रभावित इलाकों में नावों के साथ तैनात किया गया है ताकि फंसे हुए लोगों को समय रहते निकाला जा सके. इसके साथ ही सेना की 6 टुकड़ियों को भी बाढ़ राहत कार्य में मदद के लिए लगाया गया है.
गुजरात में जारी इस तबाही के बीच, देश के बाकी हिस्सों में भी मानसून की सक्रियता देखने को मिल रही है. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो 1 अगस्त को अधिकांश इलाकों में बादलों का डेरा जमा रहेगा. इस दौरान मध्यम से तेज स्तर की बारिश होने की संभावना है.
मौसम विभाग के अनुसार, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बौछारें पड़ने की उम्मीद है. बारिश के कारण जहां एक ओर लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिलेगी और तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर जलभराव और ट्रैफिक जाम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है. प्रशासन ने वाहन चालकों को सावधानी से गाड़ी चलाने की सलाह दी है.
गुजरात और दिल्ली-एनसीआर के अलावा, देश के अन्य राज्यों में भी 1 अगस्त को बारिश का दौर जारी रहेगा. मौसम विभाग ने मुंबई और तटीय महाराष्ट्र के जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. इसका असर मुंबई में लोकल ट्रेन सेवाओं पर पड़ सकता है.
उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन और बादलों के फटने जैसी घटनाओं का खतरा बना हुआ है. उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश की आशंका देख अलर्ट जारी किया गया है. राज्य प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय निवासियों को नदी-नालों के पास न जाने की हिदायत दी है.
मध्य प्रदेश और राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में आज मध्यम से भारी स्तर की बारिश के आसार हैं. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर के राज्यों में भी हल्की से मध्यम स्तर की बारिश जारी रहने का अनुमान है. मानसून के इस पीक सीजन में अगर आप पहाड़ों में घूमने जा रहे हैं तो संभलकर प्लान बनाएं वरना आपके टूर का मजा किरकिरा हो सकता है.