Weather Update: पहाड़ से मैदान तक आसमानी आफत, आज इन राज्यों में संभलकर; मौसम विभाग का अलर्ट जारी

IMD Weather Forecast Today Rainfall Alert: देश के कई राज्यों में भारी बारिश से बाढ़ (Flood) के हालात हैं. मौसम विभाग (IMD) ने अगले कुछ दिन कई प्रदेशों में मूसलाधार बारिश (Heavy Rainfall) की चेतावनी जारी की है. IMD के पूर्वानुमान के तहत पश्चिम बंगाल (West Bengal) के साथ पूर्वोत्तर भारत (North East rain alert) में भारी बरसात का अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह अगले 5 दिन के लिए मौसम विभाग की ताजा भविष्यवाणी के मुताबिक उत्तर पश्चिमी भारत (North west India) और मध्य भरत के एक बड़े हिस्से (Central India rain alert) में लगातार बारिश का अनुमान जताया गया है.

यहां भारी बारिश का पूर्वानुमान

शनिवार 3 सितंबर से अगले कुछ दिन उत्तरी कर्नाटक में गरज के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. वहीं आज ही उत्तराखंड में सामान्य बारिश और रविवार 4 सितंबर को इस पहाड़ी राज्य के अलग-अलग हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. इसी तरह से अगले 2 से 3 दिन तक जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir Rain alert), हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh), केरल (Kerala), दक्षिणी कर्नाटक, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बारिश की उम्मीद है. वहीं पूर्वोत्तर की बात (North East weather news) करें तो इसी दौरान असम (Assam), मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है.

o Subdued rainfall activity over plains of northwest India and over Central India during next 5 days. pic.twitter.com/wuqbMS8HEn

— India Meteorological Department (@Indiametdept) September 2, 2022