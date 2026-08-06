/मानसून मचा रहा कहर, असम, केरल और गुजरात में बाढ़ से तबाही, 100 से अधिक लोगों की मौत; जानें आज के मौसम का हाल

IMD Rain Alert 6 August 2026: देशभर में मानसूनी बारिश के कारण कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. कई नदियां उफान पर हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव ने स्थिति गंभीर बना दी है. भारी बरसात से इस समय असम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है. धनसिरी जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. बाढ़ के कारण 85 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 1.2 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं. यही नहीं, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है.