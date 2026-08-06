/मानसून मचा रहा कहर, असम, केरल और गुजरात में बाढ़ से तबाही, 100 से अधिक लोगों की मौत; जानें आज के मौसम का हाल

IMD Rain Alert 6 August 2026: देशभर में मानसूनी बारिश के कारण कई राज्यों में जनजीवन बुरी तरह अस्त-व्यस्त हो गया है. कई नदियां उफान पर हैं, जबकि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन और मैदानी इलाकों में जलभराव ने स्थिति गंभीर बना दी है. भारी बरसात से इस समय असम सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य के शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव और जोरहाट जिलों में बड़े पैमाने पर तबाही हुई है. धनसिरी जैसी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं. बाढ़ के कारण 85 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है और 1.2 लाख से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं. यही नहीं, हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि जलमग्न हो गई है.
केरल में भी लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और भूस्खलन से केरल के कई इलाकों में हालात बिगड़ चुके हैं. वायनाड, इडुक्की और कन्नूर जिलों में जनजीवन प्रभावित हुआ है. राज्य में 15 से अधिक लोगों की जान चली गई है. जबकि, 10 हजार से अधिक लोगों को राहत शिविरों में ठहराया गया है.
गुजरात के सूरत, नवसारी, तापी, डांग और मोरबी जैसे जिलों में अत्यधिक बारिश के कारण नदियां और नाले उफान पर हैं. कई इलाकों में 3 से 4 फीट पानी भर जाने के कारण संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं. एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव कार्य में जुटी हैं.
हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं से भारी तबाही हुई है. शिमला, मंडी, कांगड़ा और देहरादून जैसे जिलों में भूस्खलन से सड़कें बंद हैं. जबकि नदी तटीय क्षेत्रों में अलर्ट जारी है. जम्मू-कश्मीर के राजौरी, डोडा और पूंछ जिलों में भी तेज बारिश के चलते नदियां उफान पर हैं. वहां पर नदी के किनारे वाले अचानक बाढ़ आने का खतरा बना हुआ है.
अब आज यानी 6 अगस्त के मौसम की बात कर लेते हैं. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, देश के उत्तर, पूर्व, मध्य और दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी. मौसम विभाग ने 6 अगस्त को दिल्ली-एनसीआर समेत देश के 12 से अधिक राज्यों में तेज आंधी, वज्रपात और भारी बारिश की चेतावनी जारी की है.
दिल्ली और इससे सटे नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में आज पूरे दिन बादल छाए रहेंगे. दिन भर रुक-रुक कर बारिश के कई दौर देखने को मिल सकते हैं. इस दौरान 30 से 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने और बिजली चमकने की संभावना है. बारिश की वजह से आज का मौसम सुहावना बना रहेगा. अधिकतम तापमान 32 डिग्री से 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री से 26 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है.
उत्तर प्रदेश के सहारनपुर, मेरठ, बिजनौर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज और बहराइच समेत कई जिलों में आज भारी बारिश के साथ गरज-चमक के आसार हैं. तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ और खंभे उखड़ने की घटनाएं हो सकती हैं. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी है.
उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में भी आज झमाझम बारिश की संभावना है. बरसात की वजह से कई जगहों पर भूस्खलन की घटनाएं हो सकती हैं. जिससे सड़कों पर ट्रैफिक बाधित हो सकता है. खासकर, देहरादून, नैनीताल, शिमला, कुल्लू और कांगड़ा जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में आज के लिए विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
मौसम विभाग ने आज पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में बारिश होने का अनुमान जताया है. वहीं, बिहार के सीमांचल और किशनगंज, अररिया, सुपौल, पूर्णिया, पटना जैसे उत्तरी जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान जाहिर किया गया है. झारखंड के उत्तरी और मध्य हिस्सों में भी भारी बारिश की संभावना है.