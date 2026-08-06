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मानसून मचा रहा कहर, असम, केरल और गुजरात में बाढ़ से तबाही, 100 से अधिक लोगों की मौत; जानें आज के मौसम का हाल

IMD Monsoon Update 6 August 2026: देशभर में मानसून इन दिनों कहर मचा रहा है. असम, केरल और गुजरात में बाढ़-भूस्खलन से तबाही के नजारे दिख रहे हैं. बारिश से होने वाली दुर्घटनाओं की वजह से अब तक 100 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है. जबकि लाखों लोग बेघर हैं. आइए, जानते हैं कि आज का मौसम कैसा रहने वाला है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 06, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 06:11 AM IST
मानसून मचा रहा कहर, असम, केरल और गुजरात में बाढ़ से तबाही, 100 से अधिक लोगों की मौत; जानें आज के मौसम का हाल

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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